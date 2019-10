Peto ligaško gostovanje Hajduka u nizu bez pobjede otvorilo je opet put javno iskazanom nezadovoljstvu dijela navijača, ali i razgovor s kapetanom Josipom Juranovićem. Doma šest pobjeda u šest susreta, u gostima samo jedna u istom broju utakmica?

- Ne bih to gledao tako negativno. Prvih 30 minuta smo bili dominantni, u onih 15 je Lokomotiva stvorila samo jednu šansu. U drugom poluvremenu smo išli na sve ili ništa, a Lokomotiva nije prošla centar. Imali smo šanse, Hamza, Stanko, Svatok, Bradarić, ja sam promašio pas Jairu... Gostovanja nas malo vraćaju unatrag, ali ne trebate brinuti. Izvlačimo pouke iz toga, bit će bolje – najavio je Juranović.

Protestiralo se protiv trenera?

- Stvorila se nekakva negativna atmosfera van kluba. Mjesec i pol dana smo bili prvi, krvavo smo se za to naradili. Stvorila se histerija da se čim nekog ne pobijedimo odmah udara po nekome. Mora se sve to malo drugačije gledati. Kako je onda nakon svake utakmice četiri do pet igrača u momčadi kola, kako smo nakon Dinama dali najviše pogodaka u ligi, kako imamo najbolju obranu lige?Moramo se držati zajedno da napokon dođemo tamo gdje nam je mjesto. Samo bih želio da navijači budu uz nas kao i dosad, a mi ćemo im uzvratiti na terenu. Nastavit ćemo se boriti za prvo mjesto.

Koliko sve to utječe na vas igrače?

- Držimo se zajedno, dobra smo klapa. Sve to nas samo jača. Jedva čekamo nove utakmice.

Iduća je protiv Slavena, ujedno i prilika da se obori i rekord po broju domaćih pobjeda u nizu na startu HNL-a? Belupo vam je i dužnik zbog poraza u Koprivnici (1-2)?

- Tamo smo nakon prvih pola sata trebali voditi barem 4-0. Ovo je savršen trenutak da im vratimo za sve što smo u Koprivnici zapucali.

Potom slijedi pakleni dio rasporeda, dva gostovanja kod Gorice zaredom, kup i prvenstveno, pa serija derbija s klubovima s vrha?

- Svi željno očekujemo utakmice s Goricom, pogotovo stoga što su to gostovanja, da svima pokažemo da smo bolji i napokon skinemo taj teret gostovanja.

Je li ovo najjači Hajduk tvoje četiri poljudske godine?

- Ne bih baš tako govorio, ali tablica sve govori. Pokazuje da ćemo nastaviti borbu za titulu.

Jesi li kao kapetan razgovarao s mladim vratarima u svlačionici, a u pogledu situacije koja se dogodila?

- Oni trebaju razmišljati svojom glavom. Ako im treba savjet tu sam za njih 24 sata dnevno. No, ovdje ipak odlučuju sami o sebi. Kao kapetan im želim svu sreću i da donesu pravu odluku.

Kako vidiš konkurenciju, Dinamo, Osijek, Rijeku?

- Iskreno, nisam gledao nijednu utakmicu. Fokusiran sam samo na Hajduk, kao i svi mi u svlačionici. Gledamo samo sebe. Oni trebaju malo gledati nas.

Jesi li ih pratio Dinamo u Ligi prvaka?

- Iskreno nisam, igrao sam igricu Fortnite na PlayStationu s Tomom Bašićem. Pričali smo malo, zezali se.

Od ove sezone si dobio zadatak izvoditi i prekide, a dojam je da si s time dobio dodatno samopouzdanje?

- Počeo sam izvoditi skoro sve kornere, prekide s poludistance. Namjestio sam nogu, nadam se da će tako i ostati.

Tri asistencije i jedan gol upisao si u dosadašnjem dijelu prvenstva. Poželio si u sezoni ukupno imati 10-15 asistencija?

- Idemo korak po korak, dugo je prvenstvo.

Bi li gol i asistencije mijenjao za onu stativu protiv Gzire?

- Sanjam tu stativu stalno. Želimo se navijačima iskupiti za to – naglasio je Juranović.

Je li nelogično da se sada više napada trener koji je do vikenda bio prvi, nego tada njegov prethodnik koji je potpisao možda i najveću sramotu u povijesti kluba?

- Iskreno, čuo sam i ja to, ali ne znam čemu sve to. Mjesec i pol dana smo bili prvi, sada je opet kao nekakav pad, ali mislim da to nije tako strašno, to je bila samo jedna utakmica.

Čeka novi poziv Bio si na gostovanju u Azerbajdžanu. Vidiš li se uskoro opet u reprezentaciji? - Svatko bi volio igrati za Hrvatsku, ali trenutno se trebam fokusirati samo na svoje igre. Ako će doći poziv, doći će. Nadaš li se Euru? - Daleko je to još.

Bliži se 150 nastup Blizu si 150. nastupa za Hajduk, sada si na 144? - Čast mi je, malo tko se u novije vrijeme time može pohvaliti. Jedva čekam tu jubilarnu utakmicu. Hoćeš li ostati do 250. nastupa ili ćeš prije toga u inozemstvo? - Tko to zna, vidjet ćemo. Brat Dragan igra dobro za drugoligaša Dubravu? - Zabija, asistira. Malo prekasno se u karijeri počeo služiti glavom, nadam se da će je sada malo više upotrebljavati.