Za sve klubove se navija, a za Hajduk se živi: pogledajte akciju Bijelih kojom su oduševili djecu u Kongu

Velik si Hajduče, ali stvarno velik. I kada pjevaju "i na kraju svita ...." stvarno znaju za tvoje ime. Hajduk je preko predstojnice Školskih sestara franjevki iz Splita donirao svoju opremu djeci iz Konga. Neka se imaju u čemu igrati. I da znaju za koga navijati. Ma koji Real, Manchester, Barcelona, Bayern ... sve su to veliki klubovi, ali ne toliko veliki kao Hajduk iz Splita. Jer za sve one klube se navija, za Hajduk se živi, znaju to i novi navijači iz Konga.