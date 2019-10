Naš Hajduk: Jako Andabak, ničim izazvan, odlučio nas je opet uvući u niz neistinitih i nečasnih radnji oko kluba

Naš Hajduk priopćenjem je reagirao na intervju Jake Andabaka objavljenim u današnjim Sportskim novostima, prenosimo ga u cijelosti...

Jako Andabak, najveći mali dioničar Hajduka nakon preoblikovanja 2008. godine imao je priliku pokazati kako se nadzire klub dok je bio član Nadzornog odbora od 2008. do 2016. godine. Danas je, ničim izazvan, u intervjuu danom u Sportskim novostima gospodinu Robertu Šoli odlučio opet uvući Naš Hajduk u niz neistinitih i nečasnih radnji oko kluba.

Cijenimo da svatko kaže svoje mišljenje, pa makar i krivo, ali ne razumijemo gdje je bio u periodu od 2008. do 2011. godine kada je klub od 80 milijuna kuna plusa došao do 100 milijuna kuna minusa? Ne možemo pronaći niti jedan intervju u kojem detektira krivce za, možda i kriminal, u Hajduku. Podsjećamo gospodina Andabaku, ako je zaboravio, da je sjedio u čak dva saziva Nadzornog odbora Hajduka u tom periodu poslije preoblikovanja do propasti kada se Torcida ujedinjuje i osniva projekt Našeg Hajduka.

Kako to da se nije sjetio pohvaliti projekt Našeg Hajduka koji te 2011. godine uvodi demokraciju? Demokraciju preko koje gospodin Andabak dobiva 7 novih kolega izabranih na demokratskim izborima tisuće članova s kojima ipak pokazuje kako nije toliki problem nadzirati Hajduk da bude racionalan i održiv? Kako se može vratiti sto milijuna kuna duga, razriješiti stotine sudskih sporova, a opet lagano rasti i dovesti se do situacije gdje smo danas po pitanju financija.

Gospodin Andabak odlazi 2016. godine kada njegove kolege iz Nadzornog odbora smjenjuju Marina Brbića – nevjerojatno nam je da on, koji je sudjelovao u navedenoj sjednici kada je gospodin Brbić smijenjen, danas priča da je to uradio Naš Hajduk, a ne njegove kolege iz Nadzornog odbora!? Mi sigurno na navedenoj sjednici nismo bili! I sigurni smo da i on to zna.

Isto kao što Naš Hajduk nije bio na sjednici početkom ove godine kada je novi Nadzorni odbor ponovo izabrao Marina Brbića za predsjednika Hajduka. I sad, već van Nadzornog odbora, gospodin Andabak tvrdi da gospodin Brbić nema podršku Našeg Hajduka?! Kako nema samostalnost?! Aludirajući valjda da mi gospodinu Brbiću govorimo što da radi ili što da ne radi?

Pa zar nakon 8 godina projekta, od kojih je gospodin Andabak sjedio pet godina u Nadzornim odborima, zaista može tvrditi da se Naš Hajduk na ikakav način petlja u rad i odluke ikoga u klubu? Uostalom, toliko odluka se u klubu donese o kojima tisuće članova imaju tisuću mišljenja, ali predsjednik uprave je uvijek radio onako kako on misli da treba.

Osluškuju li ljudi u Hajduku što mu članovi misle? Osluškuje li gospodin Andabak mišljenje svojih gostiju u hotelima? Naravno da osluškuju – zbog navijača se nogomet i igra.

Gospodine Šola, imamo pravo ispravljati netočne navode nakon što smo uplatili 10 milijuna kuna u projektu „Za sva vrimema“, desetke milijuna kuna na ime članarina na račun Hajduka, a da ne govorimo o pretplatama, ulaznicama i ostalim proizvodima koje kupujemo od kojih Hajduk uprihodi milijune kuna svake godine?