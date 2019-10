Trener, učitelj, stvaratelj, bio je nedvojbeni velikan baluna i Hajduka: filozof jednostavnih, ali britkih misli, te duboka uma

Izabrali su pomnjivo datum u Hajduku: jučer bi šjor Ante Mladinić, barba Biće imao ravnih 90, pa na rođendan mu, u spomen velikana, u svečanom salonu otvorili su vitrinu.

Funkcioneri Hajduka u punom sastavu, te obitelj pokojnog šjor Biće: supruga Anći, pa sin Marin sa suprugom Ljiljanom,Siniša Ozretić sin barba Bićine sestre Lući koja nije mogla doći, rodica Željka Delić sa suprugom Mirom, njihov je sin poznati tenisač Mate...

Ante Mladinić je bio nogometaš i trener (raznih selekcija, u više razdoblja) Hajduka; omladinske i A reprezentacije Jugoslavije (četvrti u Europi 1976.); pa Partizana (YU-prvak 1978.); zaorao je duboku brazdu u Bordeauxu, kasnije i u Zagrebu. Nedvojbeni velikan baluna i Hajduka. Filozof jednostavnih, ali britkih misli, te duboka uma.

Trener učitelj i stvaratelj. Điravali smo među uzvani cima, skupljali fragmente sjećanja. Svečanosti je prisustvovao i Bogdan Kragić, suigrač mu, sa 85 najstariji živi igrač Hajduka. Koliko su samo đireva barba Biće i on i Jole Vidošević s njima učinili preko Rive i Pjace, citirajući barba Luku Kaliternu.

- Je, Biće je oduvijek htio bit trener i upijao je, kopirao je šta barba Luka govori i radi – kaže časna starina Bogdan.

Moment da ti zastane riječ u grlu, emocije su radile svoje, društvo oko tek otvorene vitrine bilo je vidno ganuto. Ante Žaja, igrač i potom direktor, prisjetio se:

- Naučio me pucat lijevom, ka’ i desnom. Da gledam gdje šutiram i tako pogađam. A kad sam bio direktor rekli smo mu da se vrati iz Partizana, da ga trebamo. Došao je odmah!

Boro Primorac, danas šef Akademije “barba Luka Kaliterna” bio je slikovit:

- Bio je osebujan, originalnih ideja. Imao sam čast da me trenirao, uveo u reprezentaciju Jugoslavije. Koje originalne ideje? Da me natjera u hotelu po katovima da trčem gore-dolje, po stepeništu i po deset puta. I da plešem, u kolo da igramo, to plešem figurativno, naravno. Pomoglo mi je sve to usitnit korak, jer bio sam spor i trebalo je sakrit moje mane. Danas da nekome od igrača kažeš da trče nekoliko katova gore-dolje, sutradan ti ne bi došao na trening - smije se Primorac.

Ili bi doveo menadžera, to smo mi dodali. Petar Bakotić, dalmatinski stručnjak sjeća se doskočice:

- Gledao me kao trenera na selekciji i predložio da postanem instruktor Saveza. Ali, kako ću, šjor Biće, ja nikad nisam bio igrač u velikom klubu? Asti, po tome bi onda Frane Matošić bio trener reprezentacije cilog svita, ohrabrio me.

Ivan Gudelj, protiv Valencije je zabio hat-trick, Mladinić je bio trener Hajduka te 1981.:

- Zabio sam gol Valenciji, pucam sa svih strana, a na poluvremenu me Biće prekori. Alo, moga si koji put i dodat?! Barba Soldo, maser, namignuo mi je i šapnuo, samo ti Ivane pucaj... Zabijem ja još dva gola i dobijemo 4:1, nije bilo dosta, ali velika pobjeda i onda mi Mladinić kaže na kraju utakmice. Znaš li zašto si zabio još dva gola? Zato jer si stalno pucao! Bio je nenadmašan učitelj...

Zastali smo kod Sergija Krešića, igrača, trenera, sportskog direktora, prisjetio se:

- Volio je one koji vole raditi i imao strpljenje. Ponavljao je barba Lukine izreke: ništa gledat, a sve vidit!

Vilson Džoni je zaželio istaći:

- Ja sam u Hajduk došao 1962., na oglas u Slobodnoj. Pročitao sam da trener Mladinić zove dječake. Ja sam došao. I ostao. U dugoj svojoj karijeri on je za mene najbolji moj trener. Bolji čak i od velikog Ivića!

Vojo Kačić bio mu je desna ruka:

- Bio je trener učitelj i pedagog. Svi su ostali bili takmičari i taktičari. I Miljaniću i Ribaru i svima bi držao predavanje, slušali bi ga otvorenih očiju. A ja bi mu znao prigovorit, Biće, zaneseš se, zašto im mukte daješ golemo znanje...

Zonzi Ivković: Biće je srčika stare murve Živio je Matejušku, živio je Get, a disao je cijeli Split – opisao ga je Ante Ivković Zonzi, dugogodišnji tajnik omladinske škole. Bivšem junioru, igraču, Mladinić mu je pronašao, izumio to mjesto i funkciju. Prenio je suštinu bivstvovanja Ante Mladinića: - Ako je Luka Kaliterna stvorio Hajdukovu školu, onda je barba Biće srčika murve šta raste na Starom placu. Bio je vizionar. Bio je i trener i pedagog i nutricionist. I sve prije svoga vremena. Dodao je: - Hvala ovoj upravi što je otrgla iz zaborava velikane i trudi se. Dojma sam da je donedavno bio plan da se sve zaboravi i prebriše. Sretan sam što više nije tako!

Zašto baš Biće? Ante Mladinić, svi znamo. Ali zašto Biće? Nitko ne zna zašto, ali supruga Anći pamti detalj: - Sjećam se kad mi je pričao, kad je bio mali, bio je brz, najbrži u ulici, u Ćiril Metodovoj. I neka gospođa bi mu prišla, rekla, trči, bit ćeš najbrži, bit ćeš najbolji. Bit ćeš, bit ćeš... I tako ostade Biće.