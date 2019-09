Novi napadač Bijelih ima tetovažu na hrvatskom, a Split ga je već 'kupio': Južnoamerička atmosfera, ludnica od navijanja, a grad paraliziran od prometa. Odmah sam se osjetio kao kod kuće

Kakav je taj Ivan Bulos Guerrero? Peruanac... Golgeter? Prate nas ta pitanja već neko vrijeme, ali odgovor još spada u jednadžbu s nepoznanicama.

Stavio je Hajduk, doduše, na svoju stranicu golove Bulosa s treninga, da makar donekle udovolji znatiželji, ali sam Ivan na to odmahuje rukom:

- Ma, to su samo vježbe, proba, "eksersajz", nije to prava utakmica. Ja jedva čekam prave utakmice. Osjećam se spreman, a kad ću zaigrati, vidjet ćemo što kaže trener – odgovara Bulos.

Prvi hajdukovac iz Perua, "devetka" koja treba donijeti drugu opciju treneru Damiru Buriću, ali i "low cost" pojačanje: pripremimo ga, dajmo mu šansu, pa ćemo vidjeti. Nije to Samuel Eduok na kojeg su topali i odriješili kesu.

No, Bulos pobuđuje interes. Da nije dobar ne bi ga Boavista uzimala. A ako je bio ozlijeđen, ozdravio je.

Najprije, je li on Buloš, budući da mu je baka – pisali smo već – iz Rijeke?

- Ne, ja sam Bulos, a baka koja ima 82 godine i eno je u Limi, ona se zove Tatjana Velikopolski Radoš. To je njeno puno ime. Baka s očeve strane, iz Rijeke je otišla u doba Drugog svjetskog rata i u međuvremenu je, mislim, bila samo jednom u Hrvatskoj.

A što znate hrvatskog?

- Slušao sam baku kako govori i nešto razumio, a ja sada znam reći tek dobar dan, hvala... Ovdje sa Jairom pričam španjolski, blizak je njegovom portugalskom, s njim se najviše družim. S ostalima većinom engleski pričam, dobro se sporazumijevamo, primljen sam odlično, srdačno... - dobro Ivan "parla" engleski.

Da se vratimo baki i Hajduku? - vraćamo mu lopticu.

- Moj hrvatski korijen zapravo nema nikakve veze s mojim dolaskom u Hrvatsku i Hajduk. Ali, želio bih sad u ovim okolnostima baku Tatjanu dovest u Hrvatsku. Nismo joj rekli da imam opciju Hajduk sve dok nisam došao, kad je saznala bila je oduševljena što sam u Hrvatskoj. Vrijedilo bi je dovest, makar je u godinama, a let avionom dugotrajan.

Tetovaža na desnoj ruci, primjećujemo, na hrvatskom je? Što to znači?

- Gledao sam film o Nelsonu Mandeli i jako mi se svidio. Pričao sam o tome s bakom i ona mi je rekla kako se to kaže na hrvatskom, tako se dogodila i tetovaža. "Ja sam gospodar svoje sudbine, ja sam kapetan svoje duše!"

Jako lijepo, a je li moguće da bude baš tako?

- Svatko bi od nas to volio. Makar sam imao dosta peha, ozljeda. Jednom udarac koljenom u leđa, pa su mi potom stradali križni ligamenti. Sad je dobro, znate kako ja kažem, kao u Formuli 1, "uđeš u boks, na popravak, ali sad sam spreman". Pred odlazak na Svjetsko prvenstvo u Rusiju, ozlijedio sam se. Ući u reprezentaciju nije baš jednostavno, Peru je išao na Mundijal poslije toliko godina i ja sam bio blizu da budem dio te fešte i ekipe, ali se ozljeda ispriječila.

Kad spomenemo Peru i nogomet, pada nam na pamet Teofilo Cubillas, "desetka" i veliki umjetnik sa Svjetskog prvenstva 1978. u Argentini?

- Teofilo je legenda, eno ga živi u Miamiju, na Floridi.

Vi ste pak "devetka"?

- Tako je, ja nisam kao on, ja sam napadač, uzeo sam ovdje broj 7, jer je bio jedini slobodan od baš nogometnih brojeva, da ne uzimam one visoke brojke. Inače sam baš devetka.

Jeste li pokretljivi da budete i krilo ili ste samo "fox in the box", lisica u šesnaestercu? Možda "king in the box", kralj šesnaesterca? Kakve ste vrste igrač?

- "Winger"? Ne... Nisam za krilo. Može me trener stavit, ali nije to to. Snalažljiv sam u kaznenom prostoru, mogu dobro skočit. Centarfor, lijeva noga. Kao Martin Palermo? Možda... Trebam zabijat, to je sigurno, da obavljam "striker-job", došao sam golove davat. Najbolja sezona mi je bila 16/17, u Čileu, a iskustvo do danas čini me mudrijim.

Baka je iz Rijeke, a sad je prvi nastup Hajduka u Rijeci?

- Zanimljivo se poklopilo. Registriran sam. Kad ću zaigrati? Ja bih volio sutra, odmah, što prije!

Ostala je nejasna vaša epizoda u Boavisti?

- Ja sam tamo otišao još 2016., pa bio posuđen, pa ozlijeđen. Vratio sam se, prošao dio priprema, ali smo se dogovorili da se raziđemo. Agent mi je ponudio opciju Hajduk.

Agent?

- On je Peruanac, našao se s Hajdukom. Pogledao sam odmah sve o Hajduku i sve mi je odmah sjajno izgledalo. Znam to ime, titule, nastupe u Europi.

Bili ste prije potpisa i na derbiju s Dinamom?

- Da, na tribinama i sve mi se svidjelo, južnoamerička atmosfera, ludnica od navijanja, a grad paraliziran od prometa. Odmah sam se osjetio kao kod kuće.

Vi ste iz Lime? Peru je na visinama? Dođe nam da zapjevamo onu "za drevno pleme Inka znaju svi..." Pa Titicaca. Machu Picchu.

- Lima nije na visinama. Ona je nisko, gotovo uz more. Ima puno gradova na visinama, pa se teško diše, kad dođeš igrat gore visoko, na dvije, tri tisuće metara, zatrčeš se i misliš da ćeš izdahnuti. Treba polagano. A Lima je kao Split. Ovdje se jede riba, u Limi se jede riba. Sjajno.

Tu ste s djevojkom?

- Moja Solange je isto oduševljena Splitom, stavlja slike po instagramu. Lijepo nam je, uživamo, ali treba igrat, treba davat golove. Došao sam da obavim "striker-job".

Idol mu je otac Ivan Bulos Guerrero, to Guerrero značilo bi ratnik, ima poznatog prezimenjaka Guerrero, ali nisu u rodu. Ivan je prije svega Bulos. Rođen 20. svibnja 1993., u Limi, znači ima 26, visok 188, transfermarkt ga cijeni na 350.000 eura, došao je kao slobodan igrač po razlazu s Boavistom, smatra se da nije na naročito visokoj plaći u Hajduku, dapače, uvjetovan je "ako zaigra, kako zaigra". U Europi je probao u Belgiji (Standard, St. Truiden), vraćao se u Peru (Municipal), pa u portugalsku Boavistu, zatim na posudbu otišao u čileanski O'Higgins Rancagua, tu se približio peruanskoj reprezentaciji. - Da pritiskam da idem na Mundijal u Rusiji, da se namećem, nije imalo smisla, trebalo se oporavit od ozljede. Sad mi je izbornik Gareca poručio da je sretan da imam opet klub i da me čeka. I to je velik motiv – rekao nam je. Povratak u Boavistu i brzi razlaz s papirima, za odskočnu europsku dasku u Hajduku. Pogledajte ga na youtubeu, dobar igrač, lijeva noga, samo da ga ozljede puste na miru. Tko vam je idol - pitamo ga. - Moj otac. I on se zove Ivan. Dobro, u životu, ali mislimo sportski idol? - Kobe Bryant. Košarkaš. Želi uvijek bit bolji. Neumoran, takav sam i ja.