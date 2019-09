Željko Mijač: Burić je na početku svjesno prepustio inicijativu gostima, zatvorio sredinu, u nastavku se Dinamo potrošio, Hajduk je bio bolji i opasniji

Prije svega veliki bravo za Marina Ljubića, s nekoliko sjajnih obrana je sačuvao pobjedu Hajduka, a posebne pohvale zaslužuje za onu ‘jedan na jedan’ u stilu svog učitelja Tončija Gabrića, kada je obranio Oršiću i spriječio da Dinamo izjednači odmah nakon što je Hajduk poveo. Imali su ‘bijeli’ i malo sreće, ali svi govore da je bio penal na Jradiju, dakle to je moglo biti 2:0 i to bi bila riješena utakmica, tako da se može reći da je Hajdukova pobjeda zaslužena.

Dinamo je puno bolje ušao u utakmicu, vidi se da su ‘modri’ europska momčad i u vrućem ambijentu su igrali bez pritiska kao da su na treningu, dok su tri-četiri hajdukovca bila impresionirana i to se vidjelo na početku. Prije svega tu mislim na Dolčeka i Čolinu, pa i Svatoka, no to nije ni čudno jer riječ je o mladim igračima.

Zagrepčani su dominirali posebno u prvih 15-20 minuta, ali nisu imali stopostotne prilike, više su djelovali opasno nego što su bili ubojiti. Veće su šanse imali u drugom dijelu, kada je Ljubić spašavao Hajduka. Burić je na početku možda i svjesno prepustio inicijativu gostima, zatvorio sredinu, a u nastavku se Dinamo potrošio i Hajduk je u drugom dijelu bio puno bolji i opasniji.

Ne iznenađuju me Ljubićeve sjajne obrane, znam da je u Hajduku B branio odlično, a sjetimo ga se i od prošlog ljeta, kada je dobro branio i u Bugarskoj, u kvalifikacijama Eurolige. I u prošlom kolu u Osijeku je bio dobar. Posavec će se, kad se oporavi, vratiti na gol, ali ‘bijeli’ imaju pouzdanog rezervnog vratara, već i prije sam govorio da se ne moraju brinuti ako se Posavec ozlijedi. Borba za drugo mjesto

Odličan je bio i Jradi, zabio je, izborio nedosuđeni jedanaesterac. Pohvalio bih i Juranovića, koji je odlično parirao Oršiću. Simić je također bio dosta dobar. I Hamza i Nejašmić su dobro odigrali u sredini, Hajduk je imao četiri-pet raspoloženih pojedinaca. Nedostajali su Eduok i Ismajli,Eduok bi dobro došao u kontrama, gdje je falilo brzine, a Ismajli u paru sa Simićem igra dobro te bi obrana djelovala sigurnije.

Borbenost je nagrađena pobjedom, normalno je da će u onakvoj atmosferi biti maksimalno borbeni i dati sve od sebe. Bio je velik ulog, Hajduk je pobjedom izbio na prvo mjesto, makar s utakmicom više. Dinamo je ispred svih, ‘bijele’ realno čeka borba za drugo mjesto, ne vidim da su Osijek i Rijeka bolji. Očekujem i bolji Hajduk u drugom dijelu sezone, kad ih Burić još posloži i možda dobije neko pojačanje.