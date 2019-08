Trener Hajduka oduševljen atmosferom i igrom svoje momčadi: Ovakvu pobjedu doživjeti, to je velika stvar! Posvećujem je navijačima koji su patili s nama kad smo gubili

Od Burića do Burića, nakon tri i pol godine, Hajduk je svladao Dinamo u prvenstvu, nakon tako dugog razdoblja i šest jalovih pokušaja četvorice trenera, trebalo je povratak Burića dočekat za novu pobjedu u Poljudu kontra Dinama. Drugo poluvrijeme je baš vrijedilo gledati, imalo se što vidjeti.

Damir Burić, trener pobjednik derbija, govorio je:

- Pred ovim navijačima, ovakvu pobjedu doživjeti, to je velika stvar, posvećujem pobjedu svima onima, navijačima, koji su patili s nama, po putevima, u Koprivnici i Osijeku, gdje smo izgubili. Mi smo zadovoljni, sretni što smo pobjedu ostvarili. Vidjeli smo da je protivnik na jako visokom nivou, a mi smo dali sve od sebe. Volju i želju koju smo pokazali nadam se da ćemo imati i dalje, da će nas to držati iduće vrijeme, dugo.

Uoči utakmice smo govorili o ofenzivnom prekidu i u Osijeku smo bili blizu kad je Nejašmić pucao glavom (govorilo se na pressici, tko "mi", valjda Hajduk, ali idemo dalje s pripovijedanjem):

- Jako me veseli zbog Jradija - nastavio je Burić. - U Koprivnici smo sa Jradijem mogli voditi dva, tri nula, imao je šanse, nije dao golove i vratili smo se s porazom. Danas smo pobijedili protivnika na visokom nivou, to želim istaknuti, Dinamo nam je radio probleme u prvom dijelu, uzimao "reposjed", otimao lopte, pritiskao... Došli smo sebi tek u nastavku, otvorilo se drugo poluvrijeme, možemo bit zadovoljni momcima kako su igrali, borili se, s našim vjernim navijačima gušt je sad...

Što ste rekli na poluvremenu, što se promijenilo, nije li plan bio pustit Dinama da se rasplamsa.

- Ma ne, nikako pustit Dinama. Htjeli smo mi napast, ali nismo mogli, Dinamo nas je stisnuo,to je istina... Ali smo se othrvali, pa krenuli. Bolje smo kontrolirali koridore, stabilizirali se, krenuli. Znate onu, u pobjedi se ne uznesi, u porazu ne ponizi.

U drugom dijelu je izašla hajdučka ekipa, u prvom ustrašena, Ako ovako budete igrali kao u drugom dijelu onda će Hajduk stvarno bit prvak do kraja!

- Hvala vam na pritisku šta nam ga dajete (osmjehnuo se,nije Buriću to smetalo). Bit ćemo mi i bolji, mi želimo, našu agresivnost smo ispoljili u nastavku, dobijali duele.

Na odmoru je rečeno treba mijenjat plan s igračima koji su na terenu, to je rekao vaš pomoćnik na televiziji i radio, Joško Španjić, što je bio ključ?

- Ma neke detalje u pokrivanju... Vidite, naša momčad je iznijela sve, u nas nema zvijezda, nego svi da budu integrirani. Vidjeli ste ono – MOMČAD (naglasio je, op. a.), ne možete izdvojiti nikoga, sjajni pojedinci, obrana je bila na visini, teško je bilo igrat pored napada kojeg Dinamo ima, Petković se gradi fenomenalno, a svi su kontrirali Dinamu dobro, Juranović kapetanski, Svatok, Čolina, tamo se ništa nije događalo,koliko su duele dobili Hamza i Neja (Barry i Nejašmić op. a.) da ne nabrajam, svatko je funkcionirao u harmoniji i stiskali smo te Dinamove koridore. Momčadski smo se digli, odigrali kolektivno, momcima chapeau (opa, evo i francuskog, op. a.) - kapa doli! Sve je bilo na visini, navijači, koreografija, momci izvrsni.

Ima li pojačanja do kraja?

- Mi radimo na tome, nadamo se da se nešto trebalo dogodit, ako se dogodi, a moglo bi, vidjet ćemo... Ajmo mi iskoristit ovu pauzu, puno individualnog treninga nas čeka. Radno smo sve isplanirali. Mini pripreme nećemo imat sad, nego u desetom mjesecu, ali trebamo i sad puno radit da budemo stabilniji i bolji – najavio je Burić "radne akcije", sa zamahom pobjede u derbiju.

Nije bio kraj, pobjeda je, raspričao se i dalje:

- Ako smo u nekim utakmicama dosad patili, sad smo imali komad sriće da nam sve vrati!

Možete li se borit s Dinamom za titulu prvaka? - to nas žulja, kakva bitka za drugo mjesto, to su mrvice.

- Idemo od utakmice do utakmice, šta više bodova skupit. Ne mogu reći da ovo vrijedi više nego da smo pobijedili i u Koprivnici i u Osijeku, sad me vučete na matematiku, a to bi bilo više bodova, nije to za usporedbu. Nego, ovo je maraton od 36 kilometara, na sedmom smo kilometru, uvatit će nas i grčevi i treba sve istrpit i puno je kilometara ispred nas – bio je Burić figurativan. I presretan.