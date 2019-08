Bliži se derbi s Dinamom, a pouzdani stoper Bijelih poručuje: Igra se velika utakmica, uradit ću sve da zaustavim svoga prijatelja Petkovića

Petko, čuvaj se, zaustavit ću te...

- Pa nećete mi to stavit u naslov, to nisam ni rekao! Što će vam sad neki naslov?! Neka bude u nedjelju naslov poslije utakmice, pozitvan, o našoj pobjedi – birali smo riječi sa Stefanom Simićem, Hajdukovim stoperom, kako da oslikamo njegovo prijateljstva s Metkovćaninom. Bruno Petković je odjednom postao bombarder Dinama, a Stefan Simić je glavni obrambeni stup "bijelih". Tko bi rekao kakav ih međusobni sudar čeka, nakon što su 2014/15 sezonu proveli skupa u Vareseu, u Italiji.

Simić je Hajdukov "stop" za Petkovića, to je sigurno, a hoće li mu bit i penicilin?

- Uradit ću sve da zaustavim svoga prijatelja. Igra se velika utakmica. Ja inače više volim igrati protiv snažnog, robusnog centarfora, nego da mi je izravni protivnik maleni, sitni brzanac.

Znači, dajte mi Petkovića, a ne bih Gavranovića – pomalo izvlačimo priču na mišiće, ali Stefan je čudo smiren, staložen momak i zna što govori i kakvim nijansama da najavi derbi:

- Mogu vam reć da bismo rado razmijenili dresove poslije utakmice. To smo već radili u Italiji čak triput, na utakmicama Bologna – Milan dvaput i još jednom Bologna – Frosinone... Ako dam gol dres ću sačuvat i darovat ga svome ocu Radi za uspomenu, a ako pobijedimo i bez moga gola mijenjam se za dres s Petkovićem, neka Bruno ima moj Hajdukov dres!

Igrali ste zajedno u Vareseu šest mjeseci, baš ste prijatelji?

- Jesmo, igrali u Vareseu, živjeli u Milanu i intenzivno se družili. Baš prijatelji. Mogu o Petku reći samo riječi hvale, sjajan je igrač i čovjek i osoba. S nama je bio i treći Nikola Kimovski, on sad igra za Trapani.

Pa je li vam Petko priznao u tim trenucima da je navijač Hajduk, a ako ne baš on, barem njegov otac?

- Ha, ha, ha, nismo o tome pričali!

Nego o čemu?

- Kako dosegnuti vrh karijere. Svatko ima svoje snove. Moj je san bio da zaigram za Hajduk. I znam da smo se sjajno družili po Milanu.

Pa je li se čujete i sad?

- Ponekad.

Kad ste se čuli zadnji put?

- Kad sam dao gol Istri, Petko mi je čestitao. Kad je on poslije toga zabio nekome, ja sam njemu čestitao.

A sad?

- Ne, sad se nismo čuli, preblizu je derbi i koncentracija je maksimalna. U 90 minuta borbe žestoki smo suparnici u subotu, kao na treningu u Vareseu. Poslije toga opet prijatelji.

Jeste li gledali Dinamo protiv Rosenborga?

- Nisam. Išao sam u kafić i tamo su u isto vrijeme davali utakmicu Hajduka u Osijeku. Tako sam i ja još jednom gledao naš poraz u Osijeku. Ali, Dinamo smo snimili u klubu, studiramo mu igru i dobro se pripremamo.

Kakve efekte ima na vas poraz u Osijeku, koliko ste razočarani?

- Teško nam je, ali smo sve okrenuli na pozitivnu ljutnju. Bilo bi glupo da visimo glavama u pod i gledamo dolje, kad imamo šansu da sve popravimo pobjedom priotiv Dinama. Vjerujte, živimo za taj događaj. Gladni smo i željni velike pobjede! To su utakmice za koje se živi.

Hoće li Dinamo bit euforičan, ili pak relaksiran, prazan, kako vidite derbi?

- Znaju oni s kim igraju, znaju i kakav je pun Poljud. Bit će oni koncentrirani, baš kao što smo i mi. Ne damo da nas poljulja poraz u Osijeku, koliko god bio bolan. U nogometu je tko da gol više pobjeđuje. Mi smo primili gol u Osijeku iz kontre, a sve drugo u igri, tko te pita što i kako...

Bilo nam je logičnije da Burić izvadi Ismajlija, a ne vas, jer Ismajliju je prijetio karton, što ga je na kraju i dobio?

- Nemam što komentirat. Trener je zvao izmjenu i tu je za mene gotova priča. On zna najbolje.

Koliko ste zadovoljni sa sobom u ova dva mjeseca?

- Moram ja bolje, poboljšat lijevu nogu, kombinacije u organizaciji igre. Treba mi i više kondicije i snage. Tata Rade je oštar kritičar.

Dolazi li otac opet na utakmicu?

- Obavezno! Naručili su mi trideset karata, sve sam već kupio na vrijeme za hrpu prijatelja iz Praga i Supetra. Dolaze iz Češke i sa Brača zbog mene i Hajduka.

Pozdravlja vas i Ive, Torcida Brač iz trajektne luke u Supetru – dometnule su kolege na razgovore.

Hvala, i vi njega.

- Evo pozdrav Ivi u tisućama primjeraka. A poruka za kraj, za derbi?

- Imam strašnu želju za utakmicom, posebno ja za nogometom i pogotovo se trudim jer dugo nisam igrao i želim se nametnut treneru. A momčad je za derbi sasvim spremna, treba pokazat naše kvalitete. To je utakmica za koju žive i navijači i mi i daj Bože da pobijedimo! Vjerujem u cijelu ekipu, od trenera do zadnjeg igrača vidim kako treniramo i želimo... – rekao je Stefan Simić.

Kartonijada

Nakupili ste brzo tri žuta kartona, pa odradili već pauzu?

- Jesam, primam kritiku, moram bit oprezniji i bolje se prilagodit. Pomalo me iznenadila fizička komponenta u Hrvatskoj ligi. A čudno mi je kad sam vidio da sudac ima iste gaće i štucne kao sad igrači Gorice. Taj detalj ne bi se smio dogoditi. Zbuni te u hipu. To se u svijetu ne bi moglo dogodit, ali ne bih htio pametovat. Pitate me što me iznenadilo, pa eto. To sam primijetio. Možda je bila samo slučajnost ili neoprez.