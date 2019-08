Burić uradio što nisu ni Kopić, Vulić i Oreščanin: defanzivni Hajduk je najefikasniji u ligi, golove postiglo osam igrača

Lijepa priča Hajdukova nakon još jedne pobjede, 3:0 kontra Gorice, četvrte od pet susreta na startu sezone. Na stranu poraz u Koprivnici, na stranu i eliminacija od Gzire... Usput, biste li mijenjali ovaj gol Juranovića za onu vratnicu kapetana kod stanja 1:1 protiv Maltežana? Da je ušlo ono, a ne ovo?! Ne bi se ispalo od Gzire?!

Ha, ne može to tako, rasprava što bi bilo kad bi bilo. Ne možeš birati. Možeš samo lamentirati. Kako bi rekao Mate Baturina, "dikod uđe, dikod ne uđe", a Tonči Gabrić bi dodao "nikad ne znaš zašto je to baš dobro". Dobro da je ovako ispalo. Jer, pukao je čir, a Hajduk je potom mirno krenuo dalje. Sa 12 bodova od 15 i te kako je zadovoljan u početnom zamahu HNL-a.

Izdvajamo četiri lijepe slike trenutka "bijelih", a oprezni smo s hvalospjevima jer tek nailazi trokut opasnosti: sudari protiv Osijeka, Dinama i Rijeke (gostovanja u Vrtu i na Rujevici). Međutim, sad je tako kako jest, pa nam je gušt napisati:

1. Burić kao defenzivan, a Hajduk je najefikasniji?!

Priča se kako je Damir Burić sklon defenzivi, kako je trener destrukcije, a ne konstrukcije, kako mu je primarno sročiti obrambeni sustav, a ne libi se nabijati ni (o, užasa li) duge balune. Čak nasumično. Za razliku od trenera koji grade posjed lopte, pa makar posjed bio beskonačan, a često i jalov. Uz konstataciju da Burić nije trener ofenzive ide i pitanje je li to baš primjereno Hajdukovim (šampionskim) ambicijama?

Dobrodošlo je lamentiranje o strategiji, međutim različiti su putevi do uspjeha. I mala digresija: čega je Tomislav Ivić bio trener? Napada ili obrane? Ma, bio je nadasve trener – pobjede! A zapravo ne želimo ništa drugo nego reći kako je Burić, takozvani "trener obrane", trenutačno autor najefikasnijeg sastava lige: pet utakmica, 12 golova, 2,5 po utakmici! Nije loše za "bunkeraša"! Ne kažemo da će tako ostati i dalje, ali 2,5 gola po utakmici, tri Lokomotivi, tri Gorici, sjajan je Hajdukov prosjek. Chapeau, što bi se reklo, "ša-po", klanjamo se, šešir do poda.

2. Dvanaest golova, a osam strijelaca

Duzina golova Hajduka raspoređena je na osmoricu strijelaca. Što je to nego raznovrsnost igre i ona stara poštapalica da "igra daje gol, a ne igrač". Istina je da se u ranijem sustavu naglašavalo napadačku, golgetersku sklonost ofenzivnog veznog Mije Caktaša što ga je i dovelo do titule prvog strijelca lige sa 19 golova i poziva u "repku". Međutim, baš se u tom segmentu oslikava različitost kako igru gradi Burić, za razliku od prethodnika Oreščanina. O kojem, pardon, mislimo da je sjajan učitelj baluna i taktike, ali je imao tu pegulu s mentorom Gojunom, s Maltežanima i što Eduoka nije dobio ranije. Da se vratimo mi strijelcima: osmorica su zabila 12 golova: Eduok tri, Caktaš i Jairo po dva, pa Barry, Dolček, Simić, Nejašmić, Juranović. Raskoš.

3. Burićeva super-taktika, bio mudar sačekati

E, sad smo kod još jednog (umjerenog, prigodnog) hvalospjeva Buriću. Najavili smo, nije da nismo, kako bi (protiv opasnijih) bilo mudro popuniti sredinu terena s trećim igračem. Treći čovjek. Okrenuti se od 4 – 2 – 4 prema 4 – 3 – 3 što je Burić i uradio. Ubacio je Kalika da mu dade kvantitet u sredini, pomogne Nejašmiću i Barryju i umnogome oduzme prostor Gorici za njihove tipične protuudare. K tome, promijenio je trener poziciju za Eduoka, te nadasve Jaira, sad je Jairo opet nailazio više s krila, sa strane, umjesto da se drži "sidrunske" pozicije nominalno prvog napadača. Jairo je kaoi lani nailazio češće i čišće licem prema golu, što je rezultiralo pogocima pa se lako može reći - proigrao i Jairo. Jest, ali kako? I Burić mu je pomogao! Reći ćete da mu je Burić onda u startu sezone odmogao. Žrtvovao ga? I to može bit točno, ali je Burić na tragu da uskladi tandem Eduok – Jairo, na način da ostali mogu ostat na klupi.

A propos dileme balun ili prostor, pada nam na pamet kako bi još jedan trenerski velikan (maloprije smo Ivića spomenuli) rekao "pa što smeta ako se malo zatvorim i sačekam ih, pa neka igram doma s Varteksom?! Imam Vukušića, a on je igrač bijega. A kako će on pobić, ako nema prostora!?" Pogodili ste, to su razmišljanja Stanka Poklepovića.

Pardon, malo filozofiramo, ali svidjela nam se preinaka Burića u 4 – 3 – 1 – 2, s Kalikom da uđe u sredinu, što je zgusnulo "minsko polje" Jakirovićevim jurišnicima, a otvorilo prostor Jairu i Eduoku.

4. Burić uradio što nisu ni Kopić, Vulić, Oreščanin

Još jedan podatak ide Buriću u prilog, da mu stavimo obloge i melem na rane od koprive iz Koprivnice. Uspio je svladat Goricu. Nije to Radnik iz Velike Gorice kojega je Hajduk Ivana Katalinića 1994. porazio sa 10:0, nego je to nov klub Gorica koji je lani paprio "bijelima". U četiri pokušaja nijedna pobjeda: 0:2 je izgubio Željko Kopić u Poljudu, onda je 1:1 u gostima remizirao Zoran Vulić, da bi u dva pokušaja bez pobjede ostao i Siniša Oreščanin, nakon 0:0 u Poljudu, u Velikoj Gorici je izgubio 0:3.

E sad se Burić revanširao, sa 3:0 uzvratio je istom mjerom na proljetni poraz "bijelih". Tako može slađe zaspat, sve dok ga ne obuzmu more od gostovanja u Osijeku. Što jest jest: tuka' je Goricu, a to nisu uspjeli ni Kopić, ni Vulić, ni Oreščanin!