Krenula prodaja karata za derbi Hajduk - Dinamo, evo gdje ih sve možete kupiti

Hajduk.hr javlja kako je započela prodaja ulaznica za utakmicu 7. kola HT Prve lige u kojem Hajduk u subotu, 31. kolovoza s početkom u 18.30 sati igra protiv Dinama na Poljudu.

Ulaznice se mogu kupiti na sljedećim prodajnim mjestima:

- Online

- Odjel za članstvo na Poljudu - od 8 do 20 sati radnim danom te u subotu 31. kolovoza od 10 sati do početka utakmice

- Cro Fan Shop City Center one i Mall of Split - svakim danom od 9 do 22 sati, Marmontova ulica - svakim danom od 8 do 22 sata

- Ticketshop.hr (na linku možete pronaći sva 64 prodajna mjesta)

- Kućice oko stadiona na dan dvoboja (tri sata početka utakmice)

*Ulaznice se mogu kupiti u pretprodaji po redovnim cijenama do 30. kolovoza u 23.59 sati

*Prodajna mjesta na kućicama oko stadiona na dan utakmice od 16 sati

*Još uvijek možete kupiti sezonske ulaznice i tako osigurati svoje mjesto na poljudskim tribinama.

Iz Kluba napominju:

- Sezonske ulaznice vrijede za ovu utakmicu i s njima se ulazi na stadion.

- Cijena dječje ulaznice za tribine Sjever, Istok, Zapad iznosi 50% redovne cijene ulaznice za odrasle, dok za Obiteljsku tribinu vrijedi fiksna cijena u iznosu od 10 kuna (vrijedi za djecu do navršenih 14 godina).

- Gledatelji koji eventualno budu imali problema s ulaskom na stadion moći će se obratiti na naš HELP DESK koji će se nalaziti u kućici nasuprot istočne tribine.

- Kako bi se izbjegle gužve na ulazima pred sam početak utakmice, ljubazno molimo navijače da dođu ranije na stadion. Istovremeno, važno je napomenuti da se za ulazak na svaku od tribina može koristiti bilo koji otvoreni ulaz na tom dijelu stadiona. Primjerice, gledatelji s ulaznicom na ulaze N, O, P, R, S i T mogu za ulazak na istočnu tribinu koristiti bilo koji ulaz tog dijela stadiona te potom ići na svoje mjesto. Isti princip se odnosi i na sjevernu i zapadnu tribinu, sve u cilju smanjenja gužvi.