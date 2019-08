Caktaš ne namjerava stati s golovima: prestigao je sve strijelce Bijelih u HNL-u osim jednog, a u jednome se izjednačio i s Ibrahimovićem

Pogotkom protiv Lokomotive Mijo Caktaš prestigao je Zvonimira Deranju i izjednačio se sa Zlatanom Ibrahimovićem! Kako to, što!? Pa, lijepo.

Pretekao je Deranju na drugome mjestu vječne liste Hajdukovih strijelaca u HNL-u i poravnao se s Ibrahimovićem po broju golova u kalendarskoj godini. Nastavlja Mijo igrati u životnoj formi iz prošle sezone. Iz utakmice u utakmicu postavlja letvicu sve više...

Dakle, nakon što je prošle sezone s 19 golova bio najbolji strijelac lige, Caktaš je i u novu sezonu krenuo nadahnuto. Zabio je Varaždinu s bijele točke, a onda i načeo Lokomotivu u Poljudu, čime je došao do 54 pogotka za Hajduk u HNL-u.

Ostavio je iza sebe Deranju, još prije njega i vrsne strijelce poput Koznikua, Vučka, Vukušića, pa i kolegu veznjaka Praliju, a ispred njega ostao je još samo Tomislav Erceg s 81 golom. E, to će već biti teško dostići.

No i Caktašev dosadašnji golgeterski učinak u bijelom dresu vrijedan je divljenja ako znamo da je dvadesetsedmogodišnji Dugopoljac primarno vezni igrač. Od njega se u prvom redu očekuje da razigrava suigrače i stvara šanse.

Radi on i to, ali i zabija. I to često. Čak i više od kolega koji su po vokaciji napadači.

A za taj preporod, osim samog igrača, najzaslužniji je trener Siniša Oreščanin koji mu je pronašao pravu poziciju prošle sezone. A to je polušpica, iza napadačkog dvojca.

„Siks“ je igru podredio baš Caktašu, vjerujući u njegov „nos“ za gol i ulazak u završnicu iz drugog plana. Baš je pod njegovim vodstvom Caktaš „eksplodirao“ pretvarajući gotovo svaku priliku koju je dobio u pogodak. Pa i one s bijele točke. I takve treba znati uputiti u mrežu.

Caktaš se s Oreščaninom prometnuo u najboljeg igrača Hajduka, čime je ušutkao kritičare kojih je prošlog ljeta bilo mnogo. Sjetimo se, tada je sportski direktor Saša Bjelanović govorio da bi bilo dobro smanjiti mu plaću, a i navijači su smatrali da zarađuje previše novca s obzirom na do tada prikazano na terenu.

Nakon nekog vremena bila mu je oduzeta i kapetanska traka, no Mijo je u nastavku sezone – a pogotovo dolaskom Oreščanina – pokazao da je klasa. Dobro, to smo znali i prije, ali je ponovno to počeo pokazivati. Još važnije, u kontinuitetu.

U ovom trenutku Caktaš je još važniji Hajduku nego što je bio u sezoni 2015./16. kada je nakon sjajnog ljeta i jeseni početkom 2016. potpisao za Rubin iz Kazana. Zanimljivo, tada je trener bio Damir Burić, kao i sada. I Burić je tih dana vjerovao u Caktaša.

- Caktaš je kod mene igrao fantastično. Trudio sam se proniknuti u njega kao igrača i kao osobu. Shvatio sam da će daleko dogurati ako nastavi dobro raditi. Bilo ga je bitno staviti u neke radne okvire, uspjeti u tome da shvati što točno od njega tražiš i da sam shvati što je za njega dobro. Mislim da sam u tome s njim uspio. Vjerovao sam u njega više nego on sam u sebe. Tada nije bio ni svjestan svojih mogućnosti. Prerastao je HNL – govorio nam je Burić ovog proljeća, dok još nije bio u Hajduku.

U sadašnjem trenutku Caktaš proživljava najbolje dane karijere, nadmašuje samog sebe, a možda se katastrofa sa Gzirom ne bi ni dogodila da je Mijo igrao u Poljudu. Nikad nećemo znati.

Koliko dobru godinu i sezonu Mijo Caktaš ima, pokazuje i poredak najboljih strijelaca u prvim ligama u kalendarskoj godini. Mijo je tu 20. u svijetu!

Ima 16 golova, isto kao recimo Zlatan Ibrahimović. Iza Caktaša su Benzema (15), Mane (14), Aguero, Lewandowski (12)... Naravno da ne možemo uspoređivati HNL i neku od „liga petice“, ali Caktaševe su brojke sjajne.

Pet je zabio Rudešu, tri Interu, po dva Rijeci i Lokomotivi te po jedan Dinamu, Osijeku, Istri i Varaždinu. To je 16. A godina još traje.

Hajdukovi strijelci u HNL-u 1. Tomislav Erceg 81 2. Mijo Caktaš 54 3. Zvonimir Deranja 53 4. Nenad Pralija 40 5. Ardian Kozniku, Jurica Vučko 38

Caktaš u domaćem prvenstvu Nastupa: 139 Golova: 54 Prvi gol: Rijeka – Hajduk 0:3 (21. 3. 2012.) Golovi po trenerima Oreščanin – 16 Krstičević – 10 Tudor – 9 Burić – 8 Kopić – 7 Vulić – 2 Vukas, Balakov – 1