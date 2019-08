Burić će tražiti način kako se suočiti s euforijom: Moramo napravit sinergiju s navijačima, ta iskra mora počet od nas da se sve zapali

Damir Burić, trener Hajduka, morao je odgovorit na pitanje kako mu je sad kad se odjednom mora suočit s euforijom? Jer, tražit će se još i još, više i bolje, kako ono "samo jednu želju imam, moj živote ludi, da mi Hajduk prvak bude..." Nismo sve to pitali, ali odjekivalo je tribinama. Euforija, dakle:

- Danas je bio dan Oluje i branitelja, bilo je fenomenalno što su navijači napravili, bižalo mi je oko tamo... Moramo napravit sinergiju s navijačima, ta iskra mora počet od nas da se sve zapali i iskoristi za nas. Ima tu mladih momaka, ali moramo brzo učit, ako želimo granice pomicat. Vidio sam da je voljni momenat veliki.

Pričao je:

- Čestitao bih momcima, bilo je puno dinamike, tempa, agresije, nije bilo dosadno, publika je mogla guštat. Vidjeli smo i u određenim fazama da moramo bit još organiziraniji, ali se to odnosi na rad koji je tek pred nama, znamo za to. Popravit povratnu organizaciju (kad se izgubi lopta, op. a.), to je važno... Igrali smo bez četvorice standardnih igrača, treba i to znat, a ovi koji su igrali pokazali su da zaslužuju mjesto u prvih 11. Imali smo i nevjerojatno puno netočnih dodavanja, treba priznat i to, nije sve sjajno, a mogli smo napravit puno šansi i to protiv protivnika koji je stajao duboko. I to je istina. Jedna lopta da bude točnija, ušli bismo u gol, u nekoliko navrata... A nije to lako protiv protivnika koji stoji tako duboko. Kad netko stoji duboko, brutalno mu je teško parirat.

Burić je objašnjavao:

- Imali smo dobru defenzivnu organizaciju, veseli što smo utakmicu odigrali s nulom, mogli smo zabit još koji gol, a osjetili smo i velik broj navijača i huk s tribina i koreografiju, tko je došao, guštao je i za ovo sve se isplatilo doć na utakmicu.

Tri kola, tri gola, tri pobjede?

- Vjerujte mi, Lokomotiva je jako dobra momčad. Namučili su Rijeku, pobijedili smo momčad koja je neugodna.

A tri krasna gola, iz igre?

- Je, a imali smo još kontri, jedanput kad je balun završio na semaforu, umjesto da uđemo u gol. I taj Jairo, radi fenomenalno, ali... bit će nagrađen dugi put, neka nastavi. Taj Eduok koristi prazan prostor, sjajan je, a s Mijom i s kombinatorikom imali smo ukupno puno dobrih stvari. Naša igra u oba smjera bit će još stabilnija, imamo i vremena i prostora za napredak, iz utakmice u utakmicu moćni ćemo bit – Burić se raspričao.

Je li Jradi krilo, a ne veznjak? Nejašmić se nakon početne nedoumice protiv Istre sad već dobro snalazi u promjeni s jednog na dva na zadnja vezna?

- Ne možeš igrače stavit u kalup, tražimo ih na više pozicija. A Nejašmić čita situacije, anticipira, nevjerojatno zrelo za jednog momka od 20 godina. Puno s njim i razgovaram. Vidjeli smo u obrani malog Ivana (Dolčeka, op. a.) koji je zatvorio svoju stranu, obrana je uopće funkcionirala savršeno...

Standardiziranje stopera je velika stvar? Ismajli i Simić? Molimo vas jedan javni plus za Ismajlija, po nama je odigrao savršeno.

- Da, istina je... Znate, ja im govorim uvijek, morate funkcionirat ko braća. Jedan za drugoga, jedan iza drugoga. Pozitivne su reakcije igrača na to što im govorim.

A sad Slaven, a imaju nula bodova?

- Idemo maksimalno skoncentrirani, pripremit ćemo se kroz cijeli tjedan – Burićev je moto rad, rad, rad... Ni euforija ne smeta, poticajna je.

Goran Tomić, trener Lokomotive, rekao je:

- Prvih 35 minuta solidno smo izgledali, imali odličnu priliku s Datkovićem. Raspali smo se onda, jer smo odmah primili prvi, a drugi zgoditak ozbiljna ekipa ne smije primit nikako, tako izgubljena lopta na sredini terena. Treći gol... Ne znam uopće koju bih riječ upotrijebio?! Nevjerojatno je da tako primimo gol...

Da, minutu nakon kolosalne šanse Datkovića, primili ste gol?

- Očito imamo ogroman psihološki problem, posebno nakon Rijeke... Taj gol nas jednostavno ne ide. Ne zabijamo. Na tome moramo radit. Hajduk ima kvalitetne igrače i sve te naše slabosti je iskoristio.

Jesu vam tri najteže bile na početku, Dinamo, Rijeka, pa Hajduk, ali nula bodova je frustracija za vas?

- Lani smo krenuli sa 10 osvojenih bodova u prve četiri utakmice, puno ovisi o rasporedu. Ali svi će ući u taj raspored, prije ili kasnije. Od iduće moramo uzimat bodove, moramo se resetirat. Mnogi su istrčali po prvi put. I ovaj mali Santana Dioklecijan, više je pokazao u pola sata pri kraju nego mnogi moji od početka – rekao je Tomić.