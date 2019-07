Josip Juranović progovorio o promjeni trenera, novim pojačanjima i klupskim ciljevima: Ja kao kapetan uvijek ću poslušati Miju Caktaša što mi ima za reći

Gledam svaki dan snimku s utakmice protiv Gzire, gledam taj moj udarac koji je uzdrmao stativu... - otelo se u trenutku kapetanu Hajduka Josipu Juranoviću.

Pričali smo uglavnom o vedrim temama, o trenutačnom Hajdukovu naletu prema samom vrhu ljestvice i daj Bože da sve to potraje, ali smo se onda načas vratili na Gziru, ne možeš je tek tako prebrisati.

Juranović je kod 1:1 ciljanim šutem iz dobre pozicije pogodio – vratnicu. I vraća mu se taj udarac kao bumerang.

- Ma, falio je milimetar da uđe. I odvrtim svaki dan taj film, taj šut, pogledam.

I nikako da uđe, svaki put – stativa. Sigurno se pitate što bi bilo da je bilo? Sad bismo svi zajedno čekali revanš s Ventspilsom, ali Tonći Gabrić ima svoju lakonsku poštapalicu iz davnine "nikad ne znaš zašto je to dobro"?!

- Nikad neću reć da bi bilo bolje ili da je bolje da smo ispali. To bi bila ludost kazat.

Trenirao bi vas i dalje Guardiola, a ne bi došao Klopp, da se poigramo inačicom za Oreščanina i Burića. Igralo bi se s Ventspilsom, ali možda ne biste imali svih šest bodova u HNL-u?

- Zadržat ću mišljenje za sebe. Ružno je da smo ispali od Maltežana i prava šteta. Srećom, u prvenstvu nam je krenulo baš dobro.

Preuzeo vas je, dakle Burić, Klopp, poklopilo se, krenulo na bolje?

- Ja sam promijenio 11 trenera otkad sam u Hajduku, zbrojio sam to nekidan. Kod Igora Tudora u početku nisam igrao, nisam ni kod Poklepovića nastupio, ali pogledajte...

Cijela momčad, da je sastavimo? Doduše fali golman.

Pa nabrajamo:

- Tudor, Vukas, Poklepović, Vučević, Burić, Pušnik, Lozo, Carrillo, Kopić, Vulić, Oreščanin. I sad opet Burić.

Vi ste pravi starosjedilac, toliko promjena na vašim leđima, podsjetimo se, koliko ste u Hajduku? Došli ste iste zime kad i Fran Tudor i Toma Bašić? Sva trojica iz metropole?

- Bilo je to za Novu godinu 2015.

Kao talenat iz Dubrave, vezni igrač, najbolji amater Hrvatske.

- Istina, a sad sam u svojoj glavi i razmišljanjima samo desni bek. Igrao sam i lijevog beka, stavio me trener Burić jednom na Rujevici. Koji put i u veznom redu, ali desni bek je moja pozicija.

Statistika kaže...

- Evo da znam što ćete me pitati, 134 nastupa i jedan gol su iza mene. Jedan gol i to protiv Lokomotive u pobjedi 2:0.

I sad Lokomotiva stiže. Prigoda je nanizat bodova do Dinama?

- Mogu tvrdit samo da ćemo se borit. Sto posto ćemo se borit. Lokomotiva je sad na dnu, ali tek su dva kola iza nas. Gledao sam ih, imali su dobar posjed lopte protiv Rijeke, ali nisu zabili. Sad nas čeka analiza, gledat ćemo njihova videa i otkrit gdje su im slabosti, gdje ih i kako napast.

Na Ventspils bi došlo barem 20.000 publike, ali doći će i na Lokomotivu dosta, neka je nedjelja od Alke. Nakon dvije pobjede dolazi publika zahvalit.

- Želimo se odužit pobjedom. A nema mjesta euforiji. Moramo gledat trening po trening, utakmicu po utakmicu.

Razumijemo, ali to je dosadno za napisat. Trening po trening... Nego, kakva je to promjena što je došao Burić za Oreščanina, kako se to ogleda?

- Stavio nas je novi trener već prvi dan u 4 – 2 – 3 – 1. Ono što smo odigrali u drugom poluvremenu u Varaždinu, to je na tragu što sad želimo. Počeli smo brzo prihvaćat ideju. Bio je i bolji teren u drugom poluvremenu, osušio se travnjak.

Kako da proniknemo u tu promjenu, taj klik što se dogodio nakon poraza od Gzire i promjene trenera?

- Momčad se resetirala, pričali smo, odlučili smo skupit glave, i na svaku loptu ić sto posto. Svatko trči, svatko kliže.

A prije niste? Znamo, lako je to sad nama reć. Tako se reagira kad kriza pukne. Vi kao kapetan i starosjedilac...

- Ja kao kapetan uvijek ću poslušati Miju Caktaša šta mi ima za reć. On je tu stariji od mene, ima neprocjenjivo iskustvo i uvijek mi savjetom može pomoći. Mislim da smo u Varaždinu pokazali da smo na dobrom putu.

Kako već rekosmo "nikad ne znaš zašto je to sve dobro". Sad imate cijelu sedmicu da se dobro, dobro pripremite za Lokomotivu. Devet bodova iz tri kola, bilo bi neprocjenjivo. Pa onda još Slaven Belupo, Gorica i Osijek, uvertira za veliki derbi s Dinamom u Poljudu 31. kolovoza?

- Nemojmo žurit. Trening po trening. Moramo gledat sebe ako ćemo bit pravi.

Vi ste, hvala Bogu, sad zdravi, imali ste period kad ste bili gotovo kao Pegula, svaki čas neki problemi?

- Pa i nije bilo baš tako strašno, imao sam tri ozbiljnije ozljede. Lom pete metatarzalne kosti u stopalu, onda ozljedu kvadricepsa, pa ozljedu ramena. Sad je sve u redu.

Super. Kako gledate na pojačanja u momčadi?

- Dolček je već dva gola zabio, izvrstan start i želim mu svu sreću. Čolina s lijeve strane pokazuje da su se odmah zajedno uklopili i lijeva strana nam postaje velika snaga. Eduok je zabio na startu, Simić je ovdje već kao domaći, a dobar će sigurno bit i Jakoliš, poznam ga otprije kad je bio s nama.

Ako je lijeva strana snaga, a vi ste na desnoj, kakva je onda desna strana? Ako je lijeva za ocjenu 10, koliko ćemo dat desnoj, vi i Jradi?

- Nemojmo ocjene. Za bekove je primarno da budu defanzivci, svaki trener najprije to želi. A prema naprijed je nadogradnja. Za lijevu stranu recimo neka zabija, a mi s desne ćemo asistirat. Evo, meni je cilj imat 10 do 15 asistencija u sezoni. Nije pretjerano.

Eduok najavljuje 18 golova, a vi 10-15 asistencija. Možemo već počet slavit.

- Najvažnije da djelujemo momčadski, nije važno tko zabija, a tko asistira, nego da pobjeđujemo.

Kakvi su vaši planovi za sezonu, ostanak, odlazak?

- Nogometašu je jedna torba uvijek spakirana.

I vama? Odmah?

(nasmijao se)

- Gledam da budem zadovoljan. Sad mislim samo na Hajduk. I da potraje ovaj trenutak pobjeđivanja. Utakmicu po utakmicu.

Prvo iduću protiv Lokomotive. I ne treba više gledat u tu vratnicu potiv Gzire. Dosta je Malte, okrenimo se Šolti.

Oreščanin ili Burić?

Guardiola Oreščanin ili Burić Klopp? - No comment, zadržat ću za sebe. Brat Dragan? - Bio je u Rudešu, a sad ne znam gdje će... Kapetan Juranović? - Uvijek pitam Miju Caktaša što mi ima za reć i savjetovat.