Oreščanin na pitanje o ostavci: U narednim danima o tome ću razgovarati s ljudima iz kluba

Siniša Oreščanin, trener Hajduka, nije ni pomislio na ostavku, pojavio se pred novinarima u 22.52 sata, mirno je pričao. Dodajmo i kako nakon utakmice nitko od igrača Hajduka nije bio raspoložen za davanje izjava.

Što se dogodilo, bilo je prvo pitanje, vrlo jednostavno?

- A to je tako... Prvo poluvrijeme je bilo donekle ok, drugo sam ja osobno vidio, doživio da su igrači ušli ne bih rekao u problem, ali više nisu radili što smo se dogovorili. U pogrešan "mind-set", stanje uma. Gziri čestitam, radila je stvari koje smo mi trebali raditi, a nismo. Oni su okretali strane, razigravali, mi nismo ništa od toga radili. Zabili su nam dva gola iz prekida, to nam se često događa u zadnje vrijeme i dva eurogola, to su bili šokovi na koje se nismo mogli dići.

Zar niste preriskantno ovoj postavi ušli u utakmicu, s ovako šarenom momčadi?

- Sad je to lako govoriti, možemo gledati drugačijim očima, prvo poluvrijeme smo bili zadovoljni, a drugo naravno da nismo - odgovorio je lakonski, trebalo je žešće pitati:

Ovo je najteži, najsramotniji poraz europski. Što kažete na svoj dio odgovornosti, razmišljate li o napuštanju bijelog broda? Jeste li većpričali o tome?

- Pričali jesmo, ali nismo razgovarali na tu temu. Nastojim gledati s nogometne strane. Dogodilo se. Upozorili smo da ima tamo dva-tri dobra igračića, odnosno igrača, taj Kone na primjer. Neke se stvari jednostavno dogode.

Nije li se u zadnjih mjesec-dva previše stvari odvilo sa strane u klubu, a da se ne misli o nogometu? Atmosfera je narušena?

- Dogodila su se događanja. Možda sam osjetio na Pohorju dva-tri dana. Kasnije ne. Mislim da ne. Nisam ovdje od jučer, prave ekipe i prave momci se vide na ovim stvarima, negative će sad bit, treba se usmjerit na HNL i ići dalje, to je sport u krajnjoj liniji.

O amaterima s Malte govorite kao da se igralo protiv Barcelone? Za vas ovo nije debakl? Ima li sramote kod vas, ljudi su provalili, sa zapada i istoka su zviždali, a ništa niste poduzeli, nego ste bili skamenjeni uz teren, za razliku od trenera Maltežana?

- A dobro sad... Naravno da imam odgovornost i ne bježim. Odgovornost je moja najveća. Ni jednom rečenicom nismo podcijenili Maltežane. Samo na Gziru smo mislili. Znam povijest, moja odgovornost je najveća.

Hoćete li dat ostavku, da se kaznite vi i igrači, da se pokaže da se u ovom klubu nešto događa, a ne da je to bio samo loš dan?

- To ćemo mi razgovarat ove dane. S ljudima u klubu.

Je li razlog poraza što se momčad uljuljala jer je imala ukupnih 3:0 već u sedmoj minuti?

- Prvo poluvrijeme može proć, bili smo "o ke'". Onda je Gzira uzela rizik. Moja je odgovornost što smo odabrali dosta mladih igrača. Ušli smo u žrvanj... Drugi gol je bio šok, neočekivan i tu smo počeli radit greške. Stres je to i jako je teško kada ne ide dobro, a atmosfera te gura i mlad si i ima tu svega, taj drugi gol je stvarno bio šok.

Kako mislite dignit momčad, ako ste i vi potonuli?

- Ne mogu biti sretan, ali sam ušao u svlačionicu i održao govor da pričamo samo o nogometu, što se nogometno dogodilo. Samo na taj način, kao što smo i od prvog dana govorili kad sam došao. Imamo dovoljno iskustva da ove situacije prebrodimo - uvjeren je Oreščanin.