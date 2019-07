22:49 - Mlađeg muškarca koji je pao s istočne tribine Hitna pomoć odvela je na Hitni kirurški prijem KBC-a Split.

Kako doznajemo, mladić je trenutno na medicinskoj obradi, a vizualnim pregledom nisu mu utvrđene teže ozljede.

22:14 - Na atletsku stazu bačeno je oko 50 stolica. Vozilo Hitne pomoći je pod rotacijom odvelu navijača koji je pao s istočne tribine.

Pogledajte kako su bijesni navijači pokušali upasti u svečanu ložu!

RANIJE

Odmah čim je pao treći gol za Gziru, bijesni navijači sa sjevera i istoka počeli su kidati stolice i bacati ih u teren.

Iznad ograde na sjevernoj tribini sakupila se razjarena masa koja se probila na teren pokušavši doći do igrača. Skupina navijača došla je do reklama iza gola, dvojica su došla i do centra igrališta, no policija je bez uporabe sile primirila masu i vratila navijače na tribinu.

Također, netko je pao s istočne tribine u kanal koji odvaja tribinu od igrališta. Ekipa Hitne pomoći odmah je priskočila u pomoć. Torcida se u međuvremenu vratila na "svoju poziciju" i malo primirila.