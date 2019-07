Trebalo je pričekati godinu dana: Hajduk doveo jednog od najvećih talenata europskog nogometa

Golden boy David Čolina... zlatni dječak. Dolazi u Hajduk. Lijevi bek. Bio je nominiran kao jedini Hrvat među stotinu mladih nada što ih probire redakcija torinskog Tuttosporta u svome izboru Golden boy.

Prestižnu nagradu na mladu nogometnu nadu godine jedne je zime ponio Kyllian Mbappe, iduće Mathijs de Ligt... Igrači ispod 21 godine bilo koje nacije, ali da su registrirani za prvoligaške klubove Europe, kako nam pojašnjava tvorac tog izbora, inače naš redoviti suradnik i komentator iz Torina, ugledni kolega Massimo Franchi.

Čolina se našao u probranom duštvu, u konkurenciji najvećih svjetskih talenata. I sad jedan od najvećih svjetskih talenata dolazi u Hajduk!

Čolina je sletio jučer u Split definirati ugovor s Hajdukom, proći liječničke preglede, te potpisati. Stigao je iz Monaca gdje je lanjskog ljeta prešao iz zagrebačkog Dinama.

Rođendanski potpis

Devetnaesti rođendan Čolina ima u petak, 19. srpnja, jedan od onih 2000. godišta, rođendan bi mogao proslaviti uz objavu da je Hajdukov.

U Poljudu su se odavna uzdali u generaciju 2000. da će im biti šampionska, osuli su je prodajom Ante Palaverse, pa je otišao i Domagoj Bradarić, ali su zato došli Ivan Dolček, sad i David Čolina.

Lani je L’ Equipe, francuska novina, u dolasku Čoline iz Dinama u Monaco objavio:

- U Monte Carlu su osigurali dolazak najboljeg mladog lijevog beka iz Hrvatske!

Već je lani Hajduk puštao pipke prema Čolini, htio ga je dovesti iz Maksimira kako je to uradio s Juricom Prširom i Darijom Špikićem.

No, Čolina je imao ugovor i nije ga Dinamo htio olako prepustiti unatoč velikoj želji mladića da nastavi baš u Hajduku.

Ispada da je na sve trebalo pričekati godinu dana i sve to premostiti s - Monacom.

Dinamo ga je radije prodao u Monaco za više od milijun eura, a kako se Čolina u Monacu, što je i logično, nije dokopao odmah minutaže u prvoj momčadi, nego je igrao većinom za drugi sastav (četiri nastupa u UEFA Ligi prvaka mladih) postalo je aktualno do ipak zaobilazno dođe u Hajduk gdje ga je prije svega trener Siniša Oreščanin želio raširenih ruku.

Sad su Marin Brbić i Saša Bjelanović uslišali Oreščaninovu želju i osigurali nakon Ivana Dolčeka još jednog mladog “kapitalca”.

Po financijskim parametrima smatra se da je Monaco lani kupio Čolinu od Dinama za preko milijun eura, a Hajduk bi trebao uplatiti Monacu oko 700.000 eura kako smo pisali, premda bi to mogla biti tek prva rata konačnog dogovora.

Jer, u ugovoru će staviti i “rebuy” varijantu, da Monaco u trenutku, ne sada, nego dogodine, može vratiti Čolinu, ako isplati Hajduku sve uloženo. Ako ne, tada bi Hajduk trebao uplatiti i drugu ratu odštete, ako smo dobro razumjeli...

No, to su već finese ugovora što se smatraju i poslovnom tajnom i teško je reći da smo prije potpisa već otkrili svaki detalj. Nije to najbitnije.

Zimus su ga tražili na posudbu, ali nije prošlo

Zanimljivo je da je priča o Čolini nalik onoj Špikićevoj, u Dinamu je proveo pola života što se kaže, sve do punoljetnosti, ali je svo vrijeme bio i na meti Hajduka, želja Oreščanina.

Čolinu odlikuje sjajna igra u oba smjera, brzina, te snažan i precizan udarac.

Priča je poput Špikićeve, iz Velike Gorice je, ali porijeklo vuče iz Tomislavgrada i sklon je cijelo vrijeme Hajduku. Samo što je nakon Gorice prve korake uradio i u Hrvatskom dragovoljcu, pa ga je uzeo Dinamo.

Hajduk ga je dvaput htio dovesti, rekosmo ljetos, kad ga je Dinamo radije prodao u Monaco i inkasirao odštetu kakvu Hajduk u lanjsko ljeto nije ni sanjao isplatiti, a onda je pokušao i zimus iz Monaca, na foru posudbe s mogućnošću otkupa ugovora, ali to nije prošlo, a i Bradarića nisu tada pustili u Lille.

Sad su drugačije okolnosti. Sjetit ćete se da smo Čolinu notirali kao Hajdukov cilj još početkom prijelaznog roka i zapisali kako će se sve to odvijati do 31. kolovoza, evo je sve to skupa - požurilo.

Zlatni dečko (uz njih 99) po odabiru Tuttosporta, jedan od najvećih talenata, sjajni mladi lijevi bek Hrvatske...

Prodaju Bradarića u Lille iskoristili su u Hajduku najprije da ulože unaprijed u dovođenje Ivana Dolčeka iz Slaven Belupa (za 500.000 eura), pa sad evo i za Čolinu, to košta odmah barem 700.000 eura odštete, Monaco ima pravo i na 25 posto od budućeg transfera.