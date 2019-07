Odlične vijesti: ako ne idete na Poljud, evo gdje možete gledati Hajduka u izravnom TV prijenosu

Ovosezonsku domaću premijeru nogometaši Hajduka imat će sutra kada u uzvratnom susretu prvog pretkola kvalifikacija Europske lige na Poljudu gostuje Gzira United.

Očekuje se kako bi na tribinama Poljuda moglo biti petnaestak tisuća gledatelja s obzirom na veliki interes koji vlada kako za ulaznicama za susret (u pretprodaji su cijene ulaznica za odrasle od 60 do 100 kuna, a na dan susreta od 70 do 110 kuna, za djecu do 14 godina su u pola cijene ili samo 10 kuna za dječji ulaz na tribini jug), tako i za sezonskim pretplatama (vrijede za ovaj susret). Utakmica se igra s početkom u 20 sati.

Svi oni koji neće biti na Poljudu susret će moći pratiti pred malim ekranima. Televizijski prijenos utakmice moći će se gledati na kanalu Arenasport 1, istom koji je prenosio i prvi susret ovih klubova. Iz prvog susreta odigranog prošlog tjedna na Malti “bijeli” imaju prednost 2:0.