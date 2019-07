Maltežane trebamo 'riješit' već u prvoj utakmici: za srčanog hajdukovca nema dvojbe, razgovarali smo uoči važnog gostovanja

Stanko Jurić je oličenje optimizma, otvorenosti, srdačan do kraja. Igrač koji (te) gura naprijed. Na primjer, kad je došao sav ozaren s team-buildinganekidan na Pohorju, radosno je objavio:

- Pobijedio sam na kartingu! I kad igram na franje volim pobjeđivati. I kad igram na balun sa 14 godina mlađim bratom Antonijom hoću pobijedit. Ne puštam mu – smije se.

E pa kad je tako, a znamo da je srčani emotivac, lako će nam gostovanje na Malti najavit. Pogotovu sad kad ga još stavljamo i u prvi sastav, na desnog beka, jer nema kapetana Josipa Juranovića.

Voli da protivnik diše na škrge

- Bit ću iskren, tek je za vikend došlo na red uopće pričat o Maltežanima. Do tada nismo o njima vodili računa, nego samo o sebi. Ali, imamo neka saznanja i o njima. Kad ti nisi pravi, onda ti je svaka momčad nezgodna. Ako smo mi pravi, onda neće biti problema.

S Pohorja, na vrućinu Malte i teren umjetne trave?

- Ma ništa to ne znači, kako nama, tako i njima. Meni više odgovara vrućina, bolje da se “kuvam”, nego da mi je prohladno. Pa i mi smo iz vrućih krajeva, nije to sad ne znam kakav problem. Ako je nama vruće i njima je i volim ja da protivnik diše na škrge, mi smo tu onda jači.

Po pripremama niste bili u prvih 11, u veznom redu kandidirate, blizu jeste, ali Jradi je izgleda cijelo vrijeme ispred vas?

- Lani sam počeo sa sedme pozicije, a sad sam na drugoj. Pa kad sam lani bio tek sedmo rješenje, to što sam drugi, kao prva rezerva, neće bit problem. Nimalo!

Sve igra, nema problema!

Ali sad biste trebali uskočit na desnog beka, po nekim procjenama, iznenadanema Juranovića?

- Napišite da sve igram! Mogu igrat sve. Desni bek? Opet? Ma, sve igram. Nema problema!

A to što ste na drugoj poziciji u vezi, to je kao u automobilizmu. Formula 1, startate u drugom redu?

- Pa što, jedna okuka i ja sam tu!

Jurić juri kao Hamilton, takvi ste i u kartingu bili, pobjednik team-buildinga?

- Sviđa mi se to. Dobra je usporedba.

Kako ćemo onda meč s Maltežanima najavit?

- Ne smije se nikoga potcjenjivat, ovisi sve o nama, a trebamo Maltežane riješit već u prvoj utakmici. Nemojte napisat mi ćemo ih riješit, pobijedit ćemo sigurno i takvo što, to zvuči grubo, nadmeno. Ne tako. Nego, trebamo ih riješit u prvoj utakmici. Trebamo. Pa da to onda i uradimo.

Lani vam je Sofija bila iz snova, ušli ste protiv Slavije, zabili gol, utrčali na veliku scenu?

- Vi mislite da ja stalno sanjam o toj Sofiji... Ma ne. Bilo je to lijepo, daleko od toga, ali treba gledat samo naprijed. U Sofiji je bilo krasno, zabio sam gol i sve to, prošli smo dalje, ali onda smo već iduću rundu ispali u Bukureštu, izgubili i džabe ti je sva ta Sofija. Ne živi se od prošlosti. Tako i ja. Epizodu sam pohranio u sjećanje i idemo dalje.

Lijepo rečeno. A budućnost, kakva se projicira?

- Uspješna. Nadam se pravim stvarima.

Koliko ste drugačiji igrač nego lani u ova doba?

- Puno pametniji. Puno. Iskusniji. Tehnički i taktički bolji – nema dvojbi za hajduk Stanka.

Pitamo svakoga, pa i vas, nastojimo otkriti kvadraturu Hajdukova kruga, kakvi su ciljevi i ambicije još jedne sezone, nakon što Hajduk od 2012. nije bio niti drugi?

- Zar ne bi bilo krasno ući u skupinu Europske lige?

Bi.

- Eto. Koliko je prošlo da je Hajduk zadnji put bio u skupini Eurolige?

Devet godina.

- Uf. Puno. Vrijedilo bi opet.

Kako to najavit?

- Pa ne možemo obećat, ali to bi bio dobar cilj. Ostala je momčad na okupu, okosnica je tu, nema rošada, mi smo dobra klapa. Dobro radimo.

Za početak Malta, odnosno Gzira United?

- Trebamo dobit. Nema se tu šta krit. Ako smo mi pravi. A jesmo. Mi bismo trebali pokazat da smo bolji. To mislite vi, to mislimo i mi. Vrućina? Nema veze, imamo to i mi kući – nedvosmislen je Stanko Jurić prije putovanja na malteških plus 35, u logičnim kombinacijama da bude – i desni bek, sad kad opet treba.