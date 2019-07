Hajdukov reprezentativni vratar vjeruje u uspjeh: Slijedi još veći korak naprijed, sad već imamo kvalitetu igre i dobro shvaćanje svih trenerovih zamisli

Na Maltu se može i bez Jože:

- Rekao je trener da ne idem na Maltu, tek u subotu imam prve treninge. Nisam puno izgubio, ali tek sam došao, pa je logično da idu moje kolege vratari. Ja ću svoje već odraditi i dohvatiti. Imao sam devet dana odmora, proveo ih u Petrčanima, Viru i Zadru, na taj zadarski dio obale već odlazim pet-šest godina i sad sam tamo bio s obitelji, napunio baterije -priča nam Josip Posavec, ključar Hajdukova gola.

Iza Posavca dva su velika događaja, Europsko prvenstvo "do 21" i potpis ugovora za Hajduk, odnosno odlazak iz Palerma:

- O Europskom ne bih širio priču, velika je stvar da smo tamo uopće bili, za mene osobno da osjetim atmosferu velikog natjecanja. Rumunji su se pokazali kao prava ekipa i kasnije, nije samo da su nas pobijedili, imali su šest svojih već A reprezentativaca, a prvak Španjolska nije slučajno, imaju svoj sustav po kojem im igraju sve selekcije, zasluženo su prvaci. Nama ostaje stečeno iskustvo, doživljaj. Pogledajte kakva je selekcija Španjolske, gdje sve ti ljudi igraju...

Na stranu Europsko, a što kaže na definitivan odlazak iz Palerma?

- Ja sam osobno izrazio čvrstu želju da ostanem u Hajduku i drago mi je da se to i ostvarilo, da su našli načina. U Palermu sam proveo tri divne godine, branio i u serie A, ali Hajduk je moj cilj i ambicija i želim biti bolji nego prošle godine. Uvijek bolji. Da napredujemo svi zajedno. Nadam se da će tako i biti.

Ima puno povjerenje u trenera Oreščanina i momčad:

- Da nam je netko rekao u Turskoj da ćemo ući na europsku scenu, odmah bismo pristali, koliki je samo bio zaostatak. Sad smo već izgradili dosta na sustavu igre, momčad se nije mijenjala, jest ponetko otišao i došao, ali okosnica je ista i sve to moramo samo nadograditi. U to ime sam optimist da ćemo biti bolji nego lani i da ćemo se boriti za sam vrh. Prvo ili drugo mjesto, velika je razlika, ali već kvalifikacije za Ligu prvaka su san kojeg sanjam, a to je drugo mjesto. To bi bio spektakl i naš pravi cilj iduće sezone.

Dotakli smo se i ždrijeba na početku:

- Dobar je, recimo to u Europi je dobro ispalo, nikoga se ne smije potcijeniti, ali prva dva kola trebali bismo proći. Što bi rekao Osijek koji igra protiv CSKA Sofije? Ispalo je da je bolje bit četvrti nego treći, makar to glupo zvuči. Ali, tako jest. Plasman u skupine bi bila velika stvar, ali polako, ja volim kazati iz utakmice u utakmicu.

Na Maltu bez dvojice najboljih iz prošle sezone, nije samo on u pitanju, nego još više i Caktaša?

- Ne bih ja rekao da smo mi bili najbolji, nego smo se samo možda malo više isticali u kolektivu. To je to.

Kaže da je izuzetan momenat za daljnji napredak:

- Lani smo se tek nekako skupljali... A tek na proljeće proigrali. Stigaosam ja polovicom sedmog, a Jairo, mislim i kasnije. Sad imamo već kvalitetu igre i dobro shvaćanje svih trenerovih zahtjeva i uputa. Možemo napraviti samo još veći korak naprijed.

Kažemo mu, na njemu sve počiva i da ga nismo uzalud prozvali Veli Jože:

- Smatram da svi koji igraju u Hajduku, koji su došli u Hajduk imaju svoju kvalitetu, nisu tu slučajno, Hajduk je velik klub. Pitanje je samo kada će se pokazati. Sretan sam da je okosnica momčadi na okupu i da je pred nama sezona nadogradnje svega dobrog što smo već kroz proljeće uradili. Tu sam negdje i ja. Ne opterećujem se A reptrezentacijom.

Podsjećamo na hijerarhiju A selekcije, Lovre Kalinić, Livaković, Sluga, Posavec je onda četvrti?

- Sad sam završio s mladom reprezentacijom, a kako bude dalje išlo, vidjet ćemo, ne opterećujem se. Samo da budem pravi. Počinjem s treninzima i brzo ću sve uhvatiti. Nisam puno ni pauzirao, devet dana, kao da nastavljam iz sezone u sezonu – priča Posavec koji će pored malih ekrana stisnuti palčeve suigračima, brani Duka za Hajduka.