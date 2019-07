Nećemo valjda opet na neke izbore? Hajdukovi 'nadzornici' trebali bi nešto učiniti

Kaže stara “kineska” kletva dabogda ti u kući sve visilo, osim lustera. Tako je sada u Hajduku, priopćenja šalju svi i odsvakud, samo ne “piarovci”.

Ne tako davno bilo je to strogo zabranjeno, i sada je, ali eto, valjda je lito, malo vruće, pa se svima užgali prsti. Po tim istim prstima bi dobija svak ko bi zaobiša službene klupske kanale, a sad se priopćuje na sve strane, twita... Lito ide mala.

Rat u Hajduku: zamirisalo je na otkaz, ali priča se nakratko smirila, lopta je na zemlji...

I sad je ta situacija napravila cili kuršlus. Kako će se rasplest? Nekako mi pari naivno virovat da će sve sad ostat ovako, da će Oreščanin dobit jezikovu juvu i izija vuk magare.

Tribali bi i Hajdukovi nadzornici nešto učinit, oni su izabrali Brbića, a mnogi su navijači sad na strani protjeranog Gojuna, zazivaju smjenu, čak i nove izbore sve do Nadzornog odbora. Taman nan sad to triba, opet na natječaj, pa opet gledat iste face kako drugi, treći četvrti put pokušavaju šta nisu uspili do sad. Uz slogan “I ti možeš biti nadzornik Hajduka”.

Ali, kažu zagriževni “narodnjaci” neka, ako triba i miljun puti na izbore, dok ne upali. Hm...