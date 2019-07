Hajdukov Eminem zapovjednik je obrane: Moj put je nogomet i ja se trudim da tu uspijem

Ardian Ismajli (22) danas je u statusu zapovjednika obrane Hajduka, a kad se samo sjetimo da ga lani nije ni bilo na pohorskoj mapi, baš u ova ljetna doba. Bio je posljednji u odabiru trenera. Svi su igrali prije njega.

- A to je tako, kod jednog trenera igraš manje, kod drugoga više. Bitno je da sam ja radio svo vrijeme i nisam gubio ni volju, ni nadu. Čvrst sam ja momak. Tako sad pokušavam razgovarati i sa svojim prijateljima Sahitijem i Dellovom, svi smo s Kosova i govorim im ja, nikad nemojte odustati. Never give up - priča Ismajli tečno na korektnom engleskom.

Služimo se engleskim, a Ismajli je uradio velike korake da postane gotovo poliglot. Hrvatski sve već razumije, ali mu je lakše pričati engleski. Zahvalan je Memolli, Saidu, Hamzi Barryju s kojima se puno družio, te uputio u svijet engleskog jezika.

- Provodili smo vrijeme zajedno, ne, nisam uzimao privatne satove, naučio sam... Treba ti engleski, sve je na engleskom – svjestan je situacije.

Bome, dobro je naučio. Uostalom, momčad Hajduka je poliglotska, engleska. Pa će se i on i partner mu u sredini obrane Oleksandr Svatok, njih dvojica s Kosova, odnosno Ukrajine razumjeti na engleskom. Univerzalni jezik.

Vi ste onda mental-coach za Sahitija i Dellovu?

- Da, ja ih hrabrim, nikad nemoj klonuti, radi, sve će to izaći na dobro. Tahiraj je s nama isto, ali on je već čvrst momak iz Albanije i Italije, ima svoje navike. Ja moje s Kosova hrabrim odvojeno, Sahiti je isto iz Prišitne kao i ja, a Dellova je iz Prizrena.

Vi ste s Kosova, iz Prištine, a prešli ste igrat za Albaniju?

- Nema to problema, tu smo priču davno apsolvirali.

U Albaniji su Edy Reja i Gigi Febbrari koji je napustio Mađarsku i priklonio se Reji u Albaniji. Obojica ranije u Hajduku?

- Sjajni ljudi. Mister Reja je unio novu priču, iskustvo, opusti nas pričom, a dobro se radi. Igrali smom dobrom protiv Islanda, minimalno izgubili 0:1, a Moldaviju smo dobili sa 2:0. To je skoro povijesna pobjeda, svi su bili zadovoljni. U stožeru je i Ervin Bulku. I on je prije igrao u Hajduku. Ima nas što nas Hajduk veže. Treneri stalno pričaju kako će ljeti svratiti u Split, kako obožavaju naš grad i Jadran.

Neobični ste nam s tom frizurom?

- Vruće je, odlučio sam skratiti kosu na minimum, da mi bude lakše.

Ali ste je piturali u svijetlo, kao Eminem izgledate?

- Ma neee, kakav Eminem, to mi je rekao liječnik dr Ante Turić, da sličim na Eminema. Ali, ne zanima mene Eminem. Kosa je kratka zbog vrućine, plava da se malo igram s imidžom, a od pjevanja, ako smo već kod toga, onda su meni bliže Rita Ora i Dua Lipa, albanske pjevačice – dobro je Ismajli raspoložen.

Već smo skrenuli malo neozbiljno, Eminem na čelu Hajdukove obrane. A Rita Ora ima uskoro koncert u Zadru?

- Ma je li? Nisam znao. Onda bih morao to posjetit – vesele je naravi, pravi "i – smajlić". - Ma ne, šalim se, nisam ja tip od koncerata. Ja sam tu da radim čvrsto, dobro, naporno, koncentirano. Da treniram. Život je kratak, a da bih mogao uživati, moraš ulagati u budućnost. Žrtvovati se. Moj put je nogomet i ja se trudim da tu uspijem. Imam svoj put.

Kako se vidite kao zapovjednik obrane Hajduka? Nisu li sad ispravljene neke, može bit nepravde?

- Ma, uopće na to ne gledam. Nisam bio ni rezerva, sad sam prvi. Samo naprijed. Želim da igram dobro. Da, neke stvari su došle na svoje, ako vi hoćete, ali ja se na to ne osvrćem.

Tko vam je najopasniji protivnik u HNL-u?

- Recimo da je to bio Radonjić, jak, snažan, širokih leđa. Zna se zagradit za skok. Kao nekad naš Futacs. Ali on sad ide iz lige, u Rusiju. Od ostalih... ne bih nikoga izvlačio. Mogu ja hvatat i manje igrače, brze, i ja sam brz, nije problem. Ne plašim se nikoga.

Je li pretjerujete koji put u faulovima, žutim kartonima?

- To su nezaslužene priče. Vidjet ćete, najviše ću profitirat uvođenjem VAR-a. Vidjet će se da ti moji startovi i faulovi nisu za prekršaj, niti za žuti karton. Meni će VAR najviše pomoći. Prije bi svatko u duelu sa mnom samo pao, sudac odmah svira faul. A ne. Sad će se tek vidjeti koliko je to dosad znalo bit nepravedno - potencira Ismajli.

Ozbiljnost, to je put Ismajlija, došao je iz Prištine prije tri i pol godine, na vršcima prstiju, nije znao ni beknit hrvatskog, kamo li engleskog.

Danas je to drugi čovjek, a - prvi stoper. Produžio je proljetos ugovor s Hajdukom sve do 2022., ključar od povjerenja.

Lagan je raspored koliko smo mi dobri Hajduk u novoj sezoni, Maltežani, pa Istra i Varaždin, dobar raspored? - Ne možemo se potužit, ali moramo mi bit na visini zadatka. Imamo ambicije biti najbolji, što god možemo. Hajduk je veliko ime. Cilj je da uđemo u kvalifikacije za Ligu prvaka. Malta? Nemojte napisati ništa bahato, oni jesu amateri, ali mi moramo biti ozbiljni do kraja. Samo je takav naš put.