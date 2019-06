Nakon 'rata priopćenjima' treba i to istaknuti: braniteljska je i druga strana, Hajdukova

Teatar apsurda. Tako se najbolje može nazvati pokušaj da se u sagu oko (ne)odigravanja utakmice Hrvatske i Mađarske u Splitu uvuku i branitelji. U borbi u kojoj se očito više ne biraju sredstva braniteljske Udruge podigle su dosta prašine zajedničkim priopćenjem u kojem se između ostalog pitaju: "Tko to, zašto i u čije ime uskraćuje pravo hrvatskom Splitu da uživa u igri Hrvatske?".

Reagirao je Hajduk, dan poslije reagirala je na sve to i Torcida. No, kada smo kod reakcije braniteljskih udruga malo se pritom zaboravlja druga strana, a koja to zapravo i nije, već je ista. Pa i svi čelni ljudi Hajduka kojeg se nespretno pokušalo prozvati su, hvala na pitanju, redom – branitelji!

Predsjednik uprave Hajduka Marin Brbić je hrvatski branitelj i dragovoljac Domovinskog rata, dopredsjednik kluba Lukša Jakobušić je hrvatski branitelj i sudionik Oluje, a i predsjednik Nadzornog odbora Hajduka Benjamin Perasović je hrvatski branitelj.