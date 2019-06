Varva: Bit će to ugodan izlet; Anđelković: Treba se pripaziti, bolji igrači ovdje imaju i do 15.000 eura mjesečno

Mislav Anđelković igra za Birkirkaru, već tri i pol godine je na Malti, možda će i nastaviti:

- U ova doba se to još ništa ne zna, stranci potpisuju godinu za godinu, tako i ja, završi sezona i onda što bude. No, ja sam ostajao svaki put, tri i pol godine već u Birkirkari, možda tako bude i ovog ljeta.

Žarište pitanja je usmjereno u Gziru?

- Gzira United je u Europi, a mi nismo uspjeli. Htjeli su oni bit prvaci, to je sigurno, međutim La Valletta i Hibernians su bili bolji, odigrali majstoricu, Valetta je dobila na penale, bilo je dramatično. Gzira se morala zadovoljiti tek trećim mjestom i zbog toga nisu sretni. Odnedavno su oni klub u vrhu, ne znam gdje će igrati, znate već da je Ta’ Qali nacionalni stadion, ima savršene uvjete, ali još dva stadiona imaju europsku licenciju. Čujte, treba biti oprezan, ne želim da Hajduka svoga uspavam, ali naravno da su “bijeli” favoriti. Gzira je ambiciozna, kupili su i neke napadače, za dobar novac...

Što je to dobar novac na Malti?

- Pa pojedinac, istaknut, može dobit i 15.000 eura mjesečno!

Ajde, pa nije malo.

- Da, ali ne mogu to imati svi. La Valetta je prvak, Hibernians drugi, Gzira treća, Balzam ide u Europu kao osvajač Kupa, četvrti Hamrun Spartans je ostao izvan Europe.

Sve ste pobrojali, a gdje je vaša Birkirkara, i Hajduku dobro poznata?

- A, mi smo sve pogubili u zadnje vrijeme što se dalo pogubiti.

Poruka Hajduku?

- Opreza nikad ne škodi, puno se ulaže u malteški nogomet zadnjih godina, ali jasno je da je Hajduk favorit. Ništa drugo ni ne može bit - poručuje Anđelković.

Zoran Varvodić, bivši vratar Hajduka, radio je preklani u St. Andrewsu. I njemu je blizak malteški okus mora, ljetne paklene vrućine:

- Ne mislim da imaju kvalitetu koja bi Hajduku mogla nauditi. Bit će to ugodan izlet. Nisu to neki stranci da bi Hajduk imao problema. Vjerojatno će se igrati na nacionalnom stadionu koji je prekrasan, ali neće biti ni publike, nisu Maltežani posebno zagrijani za nogomet. Gzira je iznenađenje, oni napreduje, treba Hajduk bit na visini, to je jasno, ali mislim da je to ugodan izlet za “bijele” – kaže Varvodić.