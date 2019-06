Hajduku prijete mine s Istoka: počinje 'operacija Europska liga', evo potencijalnih protivnika

Hajduk će sutra doznati protivnika u prvom pretkolu kvalifikacija Europske lige.

Ždrijeb je zakazan za utorak u 15.30 sati kada bi “bijeli” trebali saznati ime svog prvog ovosezonskog europskog protivnika. U prvom pretkolu “bijeli” su nositelji, ali svejedno bi mogli izvući neko poznato ili čak bolno ime poput Debrecena koji je rana koja nikada neće zarasti, Honveda, Mure, Širokog Brijega, Prištine...

A već prekosutra “bijeli” će doznati i ime protivnika u drugom pretkolu, naravno u slučaju ako uopće prođu dalje.

Prva utakmica prvog pretkola igra se 11. srpnja, a uzvrati su na rasporedu 18. srpnja. Pošto se tek imaju odigrati susreti pretkola prvog pretkola (igraju se 27. lipnja i 4. srpnja), moguće je da splitski klub za rivala dobije pobjednika nekog para tog pretpretkola. Kao nositelj Hajduk bi trebao izvući na papiru lakšeg protivnika.

Međutim, s obzirom da u skupini nenositelja ima i rumunjskih (Universitatea Craiova), slovačkih (Ružomberok, Dunajska Streda), mađarskih, bosanskohercegovačkih klubova (Široki Brijeg, Radnik iz Bijeljine), treba to uzeti s rezervom.

Glavni put može odvesti na CSKA ili Levskog

Kako priča oko Ultra festivala (u Splitu od 12. do 14. srpnja) vodi u smjeru Parka mladeži, domaći susret neovisno igra li se 11. srpnja ili sedam dana kasnije Hajduk bi trebao ipak igrati na Poljudu, a ne u Dugopolju kada se u zadnje vrijeme očekivalo dok se držalo da će Ultra na neko vrijeme okupirati Poljud.

Prije samog ždrijeba prvog pretkola UEFA će podijeliti nositelje i nenositelje na manje podskupine i tako će suziti broj mogućih protivnika “bijelih”.

Kvalifikacije su od drugog pretkola podijeljene na put prvaka i glavni put, Hajduk je u potonjem. I u eventualnom drugom pretkolu koje se igra 25. srpnja i 1. kolovoza Hajduk će biti nositelj (u eventualnom trećem pretkolu po svemu sudeći neće). No, o tom više potom, kada “bijeli” saznaju ime prvog rivala. Ždrijeb drugog pretkola je u srijedu u 14 sati.

Međutim, spomenimo da bi već tada Hajduk mogao za protivnika izvući CSKA ili Levski iz Sofije, Zrinjski trenera Harija Vukasa, Budućnost iz Podgorice, Domžale, Radnički iz Niša, Olimpiju iz Ljubljane, Lechiju iz Gdanjska svog bivšeg kapetana Marija Maloče...

U trećem i četvrtom pretkolu Hajduku bi kao nenositelju slijedili mnogo teži protivnici. Već u trećem pretkolu to bi mogli biti i Roma, Eintracht, Feyenoord, Espanyol, Partizan, Wolverhampton... ∙

Potencijalni protivnici

Universitatea Craiova (Rum), Dunajska Streda (Svk), Ružomberok (Svk), La Fiorita (SM) ili UE Engordany (And)*, B36 Torshavn (Far. Ot.), Chikhura Sachkhere (Gru), OFK Titograd (CG), Debrecen (Mađ), Mura (Slo), Torpedo Kutaisi (Gru), Progres Niederkorn (Luk) ili Cardiff Metropolitan University (Wal)*, Honved (Mađ), Milsami Orhei (Mol), Flora Tallinn (Est), Liepaja (Lat), Cliftonville (Sj. Irska) ili Barry Town United (Wal)*, Hibernians (Mal), KR Reykjavik (Isl), Balzan (Mal), Laçi (Alb), Shamrock Rovers (Irs), Široki Brijeg (BiH), Europa (Gib) ili Sant Julia (And)*, Connah’s Quay (Wal), NSI Runavik (Far. Ot.) ili Ballymena United (Sj. Irska)*, Banants Yerevan (Arm), St. Patrick’s Athletic (Irs), Shkupi (Mak), Akademija Pandev (Mak), Makedonija GjP (Mak), Petrocub Hincesti (Mol), Speranta Nisporeni (Mol), Teuta Durres (Alb), Kuopio (Fin), Rovaniemi (Fin), Inter Turku (Fin), Breidablik (Isl), Radnik Bijeljina (BiH), Stumbras Kaunas (Lit), Klaksvik (Far. Ot.) ili Tre Fiori (SM)*, Priština (Kos) ili St. Joseph (Gib)*, Riga (Lat), Jeunesse d’Esch (Luk), Lori Vanadzor (Arm), Gzira United (Mal), Trans Narva (Est), Zeta Golubovci (CG)

Napomena: *tek moraju odigrati pretkolo

11 najtežih: što dalje od Debrecena

Universitatea Craiova (Rum), Dunajska Streda (Svk), Ružomberok (Svk), OFK Titograd (CG), Debrecen (Mađ), Mura (Slo), Honved (Mađ), Široki Brijeg (BiH), Teuta Durres (Alb), Chikhura Sachkhere (Gru), Torpedo Kutaisi (Gru)

11 najlakših: dajte nam Europu

La Fiorita (SM) ili UE Engordany (And)*, B36 Torshavn (Far. Ot.), Cliftonville (Sj. Irska) ili Barry Town United (Wal)*, Hibernians (Mal), Balzan (Mal), Europa (Gib) ili Sant Julia (And)*, Connah’s Quay (Wal), NSI Runavik (Far. Ot.) ili Ballymena United (Sj. Irska)*, Klaksvik (Far. Ot.) ili Tre Fiori (SM)*, Jeunesse d’Esch (Luk), Gzira United (Mal)