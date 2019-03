Hajduk, onaj splitski, poznat je po svim paralelama i meridijanima, bez pretjerivanja, odavno je postao puno više od samog kluba. Ako treba novih dokaza, jedan upravo stiže iz Ekvadora, iz dalekog Quita gdje djeluje nogometni klub Hajduk SC.

A taj je osnovan prije 43 godine, taman nakon gostovanja splitskih Bijelih. I objavili su javno, urbi et orbi kako su oduševljeni pismom kojeg su primili s Poljuda, potpisanog od strane Marina Brbića, predsjednika Uprave u kojima im čestita na svim dosadašnjim rezultatima, te gradi most prijateljstva sa svojim ekvadorskim imenjakom koliko god to mogućnosti budu dopuštale.

Zahvalili su iz ekvadorskog Hajduka na velikoj pomoći profesoru Robert Tapiji iz Švedske i Branki Bezić Filipović koji su ih povezali sa slavnim imenjakom i svojim sportskim uzorima.

- Presretni smo s pismom koje smo dobili, Hajduk je veliki klub u svjetskim razmjerima. Pismo koje je poslao gospodin Brbić nama puno znači, motivira nas da nastavimo i dalje. Imamo pravi klub koji nam je uzor, osnivači nisu mogli odabrati boljeg i sada vidimo koliki su bili vizionari – napisao je u svom obraćanju predsjednik Hajduka SC Leycer Enriquez.