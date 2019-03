Potpora su jedan drugom: njihove životne priče vrijede puno više od nogometa i tri boda s travnjaka

Sport povezuje, nebrojeno smo se puta u to uvjerili. Na travnjaku ljuti suparnici, iza pozornice bliski i dragi prijatelji. Zajedništvo i poštovanje s terena prenijeli su u svoje živote.

Jedna je takva životno-sportska pričica, sporedna iz kuta dvoboja Hajduka i Rudeša, podno tribinama Poljuda susreli se, slikali, popričali Kristian Petric, povjerenik za navijače Hajduka i Nikola Pokrivač pomoćni trener Rudeša. Stisak ruke, prijateljski zagrljaj. Povezuje njih dvojicu puno toga, više od nogometa, više od sporta.

Zajedno su dijelili bolničke dane, borili se i pobjeđivali tešku bolest, bili potpora jedan drugom. Kako to zaboraviti, kako to staviti u drugi plan ? Ne ide to, bez obzira na grbove na trenirkama život nam šalje najbolje saveznike. Njihov zagrljaj znači više od nogometa, poruka da nikada nisi sam, da će pomoć uvijek doći.