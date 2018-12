Redovi ispred odjela za članstvo: navijači Hajduka pohrlili na Poljud

Članovi Hajduka su u novu godinu učlanjivanja krenuli najjače do sada. U prvih 24 sata učlanilo se više od 1000 ljudi. Nijednu godinu do sada nije ostvaren četveroznamenkasti broj članova u prvom danu.

- Broj članova je već sada rekordan, gledajući samo prva dva dana. Kroz cijelu godinu želimo rušiti rekorde, a glavni cilj nam je nadmašiti broj članova iz 2018. – izjavila je Blanka Sunara iz Odjela za članstvo.

Podršku učlanjivanju dali su i pripadnici Torcide koji su se simbolično okupili ispod sjeverne tribine. Zajedno su došli do Odjela za članstvo kako bi postali članovi i u 2019. godini.

- Torcida je osnivač Našeg Hajduka i štit, ne samo udruge već i kluba, stoga im zahvaljujemo što su i ovim činom dali značaj članskoj iskaznici kluba – naglasila je Blanka Sunara.

Svi oni koji još čekaju da obnove članstvo to mogu učiniti svakim danom na internetskoj stranici (www.hajduk.hr) te svakim radnim danom u Odjelu za članstvo od 8 do 16 sati. Također, učlaniti se može i u City Center one Split u radnom vremenu centra.