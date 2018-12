Baka Anđa (108) iz Kotlenica godinu otvorila rekordom: Hajduk je već prvi dan učlanjivanja dobio vjerojatno najstariju članicu

Sinoć je krenulo učlanjivanje u Hajduk za 2019. godinu.

Od ponoći se svi navijači mogu učlaniti putem interneta na www.hajduk.hr, a učlanjenje je moguće i u Odjelu za članstvo na Poljudu koje danas i sutra radi do 20 sati te na prigodnom štandu u City Centru one u Splitu koji se nalazi na prvom katu i radi do 22 sata. Kroz noć je Hajduk već došao do gotovo 300 članova.

U prvom danu učlanjivanja postavljen je rekord, a Hajduk je već prvi dan učlanjivanja dobio vjerojatno najstariju članicu. Baka Anđa Perić iz Kotlenica, trenutno ima 108 godina, a sinoć je postala i prva članica Hajduka u 2019. godini.

Baka Anđa je godinu otvorila rekordom, a na ostalim članovima je da ju rekordnim brojem članova zatvore.