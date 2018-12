Kakav Hajduk na Dinamo? Napunit vezni red, bez izrazitog napadača, to sad ima smisla, za razliku od splitskih utakmica ili kup-osječke, kad se na protivničke bunkere treba(lo) nasrnuti s istinskim "špicnim" igračem, a nije...

Trener Hajduka Siniša Oreščanin najviše je vježbao defanzivni prekid, ne znamo smjera li u momčad ubacit (i) Stanka Jurića, ili pak prve debitantske minute povjerit Mariju Vuškoviću.

Postavili smo sastav "na ploču" bez njih dvojice.

Što se tiče Vuškovića, neospornog talenta, evo pouka što se dogodilo Stipi Andrijaševiću 1984. godine, u Osijeku (Poljud je bio pod kaznom) protiv Dinama iz Moskve.

Neupitni talent Stipe, tek povirio na prvoligašku scenu kao talent par excellance, ubačen je u vatru kao libero i nije se dobro proveo. Bilo je to pretjerano da se juniora stavi na tako težak zadatak, izgorio je u meču. Hajduk je izgubio 2:5 i Andrijaševiću je trebalo neko vrijeme da probavi taj zlosretni, preuranjeni let. Kao Dedal i Ikar...

Dakle, opareni puše i na hladno i mali Vušković kao talent, poveden na put, a sigurno nesvakidašnji produkt čim je među 50 najdarovitijih u Europi, ne bi trebao – grlom u maksimirske jagode. Možda, ako situacija bude komforna, bezbolna.

Oreščanin će zacijelo napučiti srednji red, a u napad isturiti tek forme radi jednog Jaira. Neka to bude 4 – 5 – 1 ili 4 – 6 – 0 postava. Mi je pišemo 4 – 1 – 4 – 1, ali to je to.

U toj gužvi na sredini terena, mogao bi derbi dugo putovati 0:0 rezultatom i to je Hajdukova objektivna nada. Da pokaže mladost (Palaversa, Bradarić, Nejašmić...) i da ne razočara.

Nije prvi put da Hajduk eksperimentira s Maksimirom i svojom mladosti, pamtimo finiš 2013., svoju prigodu je dobio Luka Lučić na lijevom beku, a Ivan Jakov Džoni imao sjajnu šansu za pogodak, propustio je povijesnu priliku da se u strijelce upiše i tako zajedno s ocem Vilsonom bude u vječnim ljestvicama, strijelci u derbijima, očevi i sinovi.

Što se tiče tulum-ekipe, Steliano Filip je na putu za Rumunjsku, a Stipe Vučur i Andre Fomitschow su - potrebni.

Pa ćemo onda "čistit od ponedjeljka", rečeno je. Možda im je Maksimir čistilište grijeha, nakon što su prošli medijski linč i pakao.

Ako nema Juranovića tu je Tudor, ako nema Ismajlija, ni Lopeza, onda je uz Vučura Mikulić, uz kombinacije s Batarelom (kojega Oreščanin jako cijeni iz B sastava), te najmlađim od svih Vuškovićem. Rekosmo, oprezno s Vuškovićem, nemojte ga utopit kao onomad Andrijaševića, Frankova oca.

Ostatak su sve redom – vezni igrači, od radilice Nejašmića, do fantazista Caktaša i brzonogog Jaira. Ivanovskog nema, a naučili smo već da nije (baš) ni potreban.

Da, a tko će biti kapetan???

- Vidjet ćete u nedjelju – reče Oreščanin.

Pa je to još veća intriga nego konačni rezultat!

Hajduku dobar dojam treba za miran odmor prema proljeću, a u ložama će se smrzavat i emisari ne bi li ih ugrijalo štogod od Hajdukova produkta, pa na zimu, ako ne bude kreditić, posudba novca, nešto bi se u Poljudu moralo i prodavat...

Da, nevesela priča, ali to je život. Kruh Hajdukov svagdašnji.

1. Mladi Hajduk za neku novu nadu u proljeće i bilježnice inozemnih skauta.

2. Napučena sredina terena da čuva početni rezultat, ometa Dinamo koji možda neće zapet, nego moguće zaspe, ne forsira i nije im o' glavu...