Kandidati za NO Hajduka u drugom krugu izbora: Gledajući sa strane, ne vidim razloga za Huljajevu smjenu

Zagrepčanin Tin Laušić rođen 1984. najmlađi je kandidat za NO. Radi kao voditelj Odjela integracija u službi za analitiku i CRM u tvrtki "mStart" koja se bavi pružanjem informatičkih usluga raznim kompanijama.

Kakvo Vam se čini stanje u Hajduku?

- Nije dobro. Treba dovesti troškove u realno stanje, na razinu koju klub može podnijeti. Potreban je rezultatski iskorak, to znači prvo mjesto, ali ne vjerujem u rješenja preko noći, preskakanje stepenica. Ako Hajduk već 13 godina nije prvak, onda je jako nerealno očekivati da itko može garantirati da će iduće sezone biti prvi, što god da napravimo. Potrebno je donijeti strategiju kako će se Hajduk razvijati, pokušati mlade nade što duže zadržati, s pojačanjima sa strane ako klub to može financijski podnijeti. Samo uz puno mukotrpnog rada, pametnih odluka i upornosti će doći rezultat. Nema prečica – smatra Laušić.

Što je bilo dobro u radu dosadašnjeg NO-a, a što loše?

- Smatram da je u Akademiji napravljen iskorak. Prije dolaska gospodina Gojuna juniori nisu igrali niti prvu hrvatsku ligu, a prošle sezone su se do kraja borili za naslov. Loše je što nije napravljen sustav stabilnosti. Bilo je previše potresa, promjena. Koliko se promijenilo trenera, sportskih direktora, predsjednika uprave? Ako se u četiri godine sve mijenja tri puta to nikako nije dobro. Nema temelja za napredak ako svake godine rušiš sve što si napravio da bi krenuo od početka.

Kako ocjenjujete rad predsjednika uprave Huljaja?

- Došao je u jako nezahvalnom trenutku. Većinu onoga što sam čuo od njegovih planova, počevši od hijerarhije plaća, generalno podržavam. No, bilo bi mi neozbiljno pričati o gospodinu i njegovoj poziciji prije nego što sam ga upoznao i popričao s njim. Vjerujem u rad i kontinuitet. Ovako gledajući sa strane sada ne vidim razloga za smjenu.

Hajduk je šesti?

- Hajduku je mjesto pri vrhu, ali do toga treba doći. U zadnjih gotovo 15 godina Hajduk je dugo bio drugi, pa nam zadnjih godina ni to nije dohvatljivo. Treba prvo doći pri vrh da bismo došli do vrha. Smatram da bi bio veliki uspjeh kad bi se Hajduk nakon mandata novog NO-a do zadnjih kola borio za naslov. Titule nitko ne može obećati, posebno ne u ovoj ligi.

Kako biste se postavili prema ponudama za mlade igrače, primjerice Marija Vuškovića?

- Hajduk je klub koji će nažalost u doglednoj budućnosti uvijek morati prodavati. Poanta je ne prodavati ono na čemu bismo trebali graditi budućnost. Ako se treba nekoga prodati da se zatvori financijska konstrukcija za iduću godinu, onda bismo trebali gledati da se prodaju stariji igrači, a ne igrač koji bi po onome što struka kaže u sljedeće tri-četiri godine trebao biti jedan od nositelja budućeg, nadamo se boljeg Hajduka. Prodavanje obiteljskog blaga nije put naprijed. Bila bi glupost prodati takvog igrača.