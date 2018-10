Vule u 'kašeti brokava': Kosove su projekcije sad kao fantastika

Hajduk je osvojio 11 bodova iz 10 kola i to suho matematički iznosi 36,7 posto, što je očajan učinak.

Po utakmici osvaja 1,1 bod.

Sve se kroz brojke može vidjeti, pa i to da ova momčad Hajduka naprosto nema kalibar - pobjeđivati.

Što bi se sad reklo, niti je Željko Kopić neznalica (u trenutku je prošle sezone slavio u osječkom Vrtu u kupu, na riječkoj Rujevici i potom u Maksimiru kod Dinama), niti je Zoran Vulić čudotvorac; premda je jasno da je dolazak Vulića bio u trenutku i te kako blagotvoran, dao je efekta.

A sad i sam Vulić poziva na rad, rad i rad i svjestan je defekta kojeg ova momčad njedri.

Ako se nekoga pobjeđuje, to su onda Rudeš i Istra. Ali je to nedovoljno za iole ozbiljniji iskorak. S ovakvim učinkom ne može se daleko, nećemo ni pomisliti što bi to bilo da se nastavi istim ritmom.

A to znači imati na kraju 40 bodova. Pa to ne vodi nigdje!

Pada nam na pamet Ivan Kos i njegova projekcija bodova. Bilo je ironije kad je sastavio plan osvajanja bodova, a ne gledajući što će konkurencija uraditi. Nego je zacrtao:

2017 – 65 bodova (osvojeno 69)

2018 – 69 bodova (osvojeno 66)

2019 – 73 boda predviđeno

2020 – 77 bodova predviđeno

Tako se Kos obvezao. Sad to izgleda sjajno. Jer sad na jedva 11 bodova iz 10 utakmica.

Konačan poredak 2017. bio je: Rijeka 88, Dinamo 86, Hajduk 69, Osijek 66.

A na kraju proljeća 2018: Dinamo 73, Rijeka 70, Hajduk 66, Osijek 56 .