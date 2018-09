Ovo se nije smjelo dogoditi: svi su šokirani težinom ozljeda vatrogasca, čiji je ormarić u jedinici izlijepljen slikama Bijelih

Nesretnog vatrogasca su na Hitnom prijemu u bolnici posjetili kolege iz vatrogasne jedinice na čelu sa zapovjednikom Ivanom Kovačevićem, 15 vatrogasaca koji su bili s njim u jedinici.

- Ovo se nije smjelo dogoditi – zdvajali su.

Došao je predsjednik Hajduka Jasmin Huljaj, došao je i gradonačelnik Andro Krstulović Opara, da priskoče u pomoć, dadu podršku samim svojim prisustvom.

Nesretni vatrogasac ispričao je kako je vidio tu napravu na podu i nije se u hipu aktivirala, pomislio je kako će je uzeti u ruku i to je to, ali u zao čas, kad je uzeo u ruku ona se naknadno aktivirala, eksplodirala je.

U bolnicu je došao s kacigom i vizirom na glavi. Malo je reći da je bio šokiran. Pričali su i da je inače navijač Hajduka, kako mu je ormarić u jedinici izlijepljen slikama "bijelih".

Hajdukov povjerenik za navijače Kristian Petric ispričao je pak na facebooku kako je zlosretni vatrogasac, dok su ga odvlačili s tartan-staze prema kolima Hitne pomoći "skrušen i bez suze tražio samo vodu i da mu se skine kaciga".

- Vatrogasci su opet pokazali svoju veličinu. I ovog puta apeliram da topovski udari nemaju što raditi na stadionima! - poručio je Petric.

Ispričano je poslije utakmice i to kako je Petric navodno doživio neugodnosti od pojedinaca iz redova policajaca, koji su mu, opet moramo reći navodno, zamjerili odnos s Torcidom. No, nije na prvu ruku komentirao, jer se sve to dogodilo u stanju šoka zbog nemilog događaja.