Mirko Ivanovski: Krenulo je! Svaka utakmica do kraja za Hajduk je kao finale

Mirko Ivanovski se definitivno probudio, s nova dva pogotka u Puli, a mogao je biti i po treći put strijelac da balun na putu u mrežu nije zaustavljen nepropisno.

Svejedno, kao radnik koji je odagnao teško breme s leđa, rado je pričao poslije utakmice, s osmijehom dodatnog olakšanja. Lopte su u mreži:

- Dva pogotka su mi važna, mogao je bit i treći, da nije bila ta ruka, ali najbitnije je da smo mi dobili i da se dižemo iz utakmice u utakmicu, da pobjeđujemo. Najvažnija su tri boda, rekao je također i trener da je sada svaka utakmica do kraja za nas kao finale. Budimo se, dobro igramo, stvaramo šanse, zabijamo golove, što više, to bolje.

Nije sve bajno?

- Imamo dosta i grešaka, naravno, to trebamo popravit i popravit ćemo, svaki dan, svaki tjedan, to nam i trener govori na svakom treningu. Ali, popravit ćemo mi to. Idemo sad odigrat kup-utakmicu što je jako bitno za nas i čeka nas onda derbi s Dinamom.

U čemu je tajna oporavka Hajduka, sedam golova u dvije utakmice!? Dižete se i izgledate opušteno na terenu. Bio je, doduše, trenutak kad ste pali, ali digli ste se brzo. Ukupno, djelujete razigrano?

- Je, ne znam šta se dogodilo tada da smo pali... Vodimo sa 3:0 i svaka ekipa i kad nećeš..., to je tijelo, tako reagira tijelo, opusti se naravno, nije takva koncentracija kao što je na početku, da je 0:0... Dogodi se taj pad, 3:2, 50. minuta, znači moglo se dogoditi svega i svačega! Ali, tu smo dobro reagirali, dali smo taj četvrti gol i onda se Istra nije mogla vratiti, imali smo još i penal za 5:2... Najbitnije je da smo pobijedili.

Sad slijede Vrapče u kupu, pa veliki derbi s Dinamom kad se očekuje i pun stadion?

- Idemo se sad prvo regenerirat, odmorit i pripremit za utakmicu u kupu, važna je utakmica, ne smijemo potcijenjivati protivnika. Bilo s kim da igramo, bila treća, druga, peta liga, svejedno, idemo dobit tu utakmicu i pripremit se za derbi. Moglo bi bit puno publike, to nas veseli, o tome pričamo. Da, očekuje se pun stadion, to je veliki doživljaj. Znamo što je derbi.

Kako ste zadovoljni vašom igrom? Sve je bolje?

- Pa je... Dobar sam! Krenulo je. Rekao sam i prije da se od napadača traže golovi, tako da daj Bože da ih bude što više, svaka utakmica, jedan, dva, tri, što više, koliko god ti Bog da. Sve drugo manje je važno.

Trener Vulić vam vjeruje?

- Paaa... Čim me stavlja da igram, znači da mi vjeruje. A na meni je da nastavim u ovom stilu – u Ivanovskog je sad širok osmijeh.

Odagnao je sumnje. Htjeli smo ga priupitati što misli o "kvoti 15", jer davno smo zacrtali "15 lakih komada" Ivanovskog u dresu Hajduka tijekom HNL-a, onako od oka, sami od sebe, ničim izazvani, naprosto vjerujući mu nakon što smo ga gledali u dresu Slaven Belupa.

No, sjetili smo se odgovara što nam ga je dao ne tako davno, na identično pitanje, pa se nismo htjeli ponavljati, u hipu je postalo bespredmetno:

- Rekao sam da nikad ne obećajem koliko ću golova zabiti. Samo se trudim da ih zabijem što više – odgovorio je nedavno.

Prema tome, "kvota 15" neka ostaje nama neke vrst vlastite oklade, letvica na kojoj se javno kladimo sami sa sobom, protiv onih koji imaju možda drugačija promišljanja o dometima makedonsskog centarfora iz Bitolja.

Rekosmo, dodajte mu kvalitetno balun, on će je ćušnuti u mrežu. Teško je od Ivanovskog tražiti da na leđima iznosi teret protivničke obrane. Pa neka to baš moderni nogomet traži.

Međutim, na sceni HNL, 15 golova a la ovaj drugi što ga je pospremio za 2:4 u Puli, e, to je baš njegov specijalitet. I stvarno šteta tog entuzijasta Grujevića koji je igrao rukom, Puljanin je zaradio isključenje, bilo bi 2:5, Grujević bi igrao sljedeću utakmicu, Ivanovski bi upisao hat-trick i već puhao za vrat Zwolinskom.

Utrka je na početku, a u Ivanovskom Hajduk može dobiti naj-strijelca HNL-a. Pa neka je početak bio užasno loš.