Trener Hajduka započinje peti mandat derbijem začelja: Svaka utakmica nam je sada kao finale, nemamo pravo na grešku

Premijera Zorana Vulića u petom mandatu na klupi "bijelih" bit će protiv Rudeša u subotu u 19 sati na Poljudu. Dan prije susreta Vulić je održao tradicionalnu medijsku konferenciju u novinarskom salonu na Poljudu.

- Čeka nas zahtjevna utakmica. Svaka utakmica nam je sada kao finale, nemamo pravo na grešku. Dobro smo se pripremili, momci su svjesni u koju smo situaciju došli. Učinit ćemo sve da iz nje izađemo. Nama sutra igra samo pobjeda – rekao je u uvodu Vulić.

Ivo Cuzzi priključen je stožeru kao skaut?

- Dosta puta sam pričao s Ivom i Nanom (nap.a. Slaven Bilić). Ivo ima balun u malom prstu, veliki je hajdukovac, zašto ga ne priključiti – pojasnio je Cuzzi.

Hoćete li i dalje koristiti usluge psihologa, nutricionista?

- To će doktor odlučiti, to je njegova branša – odgovorio je Vulić.

Ovo je vaš trenerski povratak na Poljud nakon 11 godina, sigurno je za vas ovo posebna utakmica, poseban doživljaj?

- Pozitivan je osjećaj. Najvažnije je kada izađem na utakmicu da ne padnem. Najvažniji mi je taj prvi momenat – iskreno će Vulić.

Rudeš?

- Rudeš je interesantna momčad, iako nemaju takav bodovni saldo. Tu su Frane Vojković, Mario Lovre Vojković, Kalik, Petrović... I protiv Dinama i protiv Rijeke izgledali su vrlo dobro. Bit će nam teško, ali mi smo Hajduk. Moram izaći muški, agresivno, vratiti samopoudzanje. Bez toga nema ni pobjede.

Kakva je atmosfera u momčadi, svlačionici?

- Igrače moram pohvaliti, ali uvijek je tako kada dođe novi trener. Samo moraju biti profesionalci, poštovati svoje ugovore, voditi računa o tome zašto su ovdje.

Hoće li biti taktičkih promjena, igrača na drugačijim pozicijama, novih imena u momčadi?

- Zasada ćemo vidjeti neka nova imena. Neće biti promjena u sastavu, nego u grupi igrača koji su u kadru. Teško je nešto promijeniti značajno u pet dana, ni Copperfield ne bi u toliko vremena promijenio nešto, a kamoli netko drugi. Najvažnije je samopouzdanje, da izađemo agresivno, igramo nogomet i ne damo protivniku šanse da se razigra. Novo ime je mali Bradarić koji me pozitivno dojmio na treningu.

Ako Fomitschow ne može zbog tri žuta kartona, je li to prilika za Rumunja Filipa?

- Apsolutno, sada je njegovo vrijeme. Na njemu je da uzme broj tri. Radi se o kvalitetnom igraču, koji je došao nekako olako ovdje. Nije bio svjestan kluba u kojem igra. Ovo što je pokazao u pet dana potvrdilo mi je da se radi o dobrom igraču.

Razgovarali ste na treningu posebno s obrambenim igračima?

- Obrana je temelj momčadi. Ako pliva obrana pliva i cijela momčad. Ako učvrstiš temelj učvrstit ćeš cijelu kuću. Momci su svjesni mojih principa.

Kako vam sada izgleda klub u odnosu na prije 11 godina kada ste posljednji put bili trener Hajduka?

- Nisam imao vremena da bolje vidim sve, a nisam baš tip koji se penje po katovima. Mene zanima samo trava, ne penjem se kod predsjednika svaki čas.

Što vam je vaš bivši junior Toni Golem, pomoćnik bivšeg trenera Željka Kopića, kazao o momčadi?

- Par puta smo pričali. Dao mi je dosta pozitivnih informacija koje će mi koristiti.

Kondicijski trener je postao Ivo Katušić?

- Tako sam odlučio zato što sam s Katušićem radio u Splitu, on je tamo bio prvi kondicijski trener, a mali Toni Modrić drugi. Napravili su rošadu.

Što će biti Cuzzijev zadatak?

- Gledanje protivnika uživo.

Dvojica igrača Hajduka su na posudbi u Rudešu? Rijeka i Osijek su u zadnje vrijeme imali običaj da njihovi igrači na posudbama ne igraju protiv matičnih klubova. Mogu li Kalik i Vojković igrati protiv Hajduka?

- Ne znam kakve ugovore imaju.

Caktaš?

- Još malo osjeća koljeno, ali mislim da će stisnuti zube i odigrati onako kako on zna.

Prije je vrijedilo nepisano pravilo da protivnici prije dolaska na Poljud već kod Sv. Roka mogu zaboraviti na bodove? Hoćemo li gledati hajdučki presing, pogotovo u prvih 15 minuta?

- Hoće, ali teško je u pet dana promijeniti glave momaka. Težit ćemo tome da protivniku ne damo šanse.

U kojem biste sustavu željeli igrati?

- Njima najviše nekako odgovara 4-2-3-1 ili 4-3-3, momčad je nekako tako i sastavljena. Šteta je što tu nije ostao Radošević ili Savvas, tog pasa nemamo, tu smo malo deficitarni.

Juranović će igrati u veznoj liniji ili na desnom beku kao i dosad?

- Zasad će ostati na svojoj poziciji.

Tudor?

- Tudor je u grupi od 18 igrača.

Sastav?

- Još nisam siguran. Par igrača možete ćuti, a par ne. Svi su zdravi osim Fomitschowa koji ima tri žuta kartona, Saida koji je počeo trenirati (nap.a. još odrađuje kaznu zbog crvenog kartona), danas je počeo trenirati i Delić. Nedostaje Beširović.

Tko je kapetan?

- Razgovarat ćemo, za sada je Juranović kapetan.

Romb koji ste uveli u ono vrijeme je tada bio velika novost u hrvatskom nogometu?

- Mi nemamo dva klasična napadača da bismo igrali 4-4-2 ili slično. Ali postoji mogućnost i toga.

Sportski direktor Saša Bjelanović kazao je da ste od njega samo tražili igrača kao što je bio Računica? Ima li Hajduk kakvog igrača sličnog kalibra u svlačionici?

- Ima dosta mladih interesantnih igrača, ali nije baš ni vrijeme da ih ubacujemo u rupu. Postupno će mladi dobivati svoju šansu. Mali Teklić je interesantan, tehničar. Moramo biti strpljivi, mirni. Preko noći ništa ne ide. Daj Bože da izguramo polusezonu, a onda će u drugom dijelu biti većih promjena.

Je li ovo najteži trenutak u kojem preuzimate Hajduk?

- Uzeo sam Hajduk jednom kada je završio šesti u prvenstvu, ali ovo je jedan od najtežih zadatak koji su postavljeni preda mnom. Ali apsolutno se ne bojim. Vjerujem u momke, uz podršku navijača ćemo to izgurati. Nadam se da ćemo izgurati polusezonu.

Poznati ste po forsiranju mladih?

- Volim to, ali u mene svaki igrač, mladi ili stari, sam sebe stavlja u momčad. Imamo zbilja dobrih mladih igrača, siguran sam da će netko od njih uskoro ući u prvu momčad.

Prav i druga momčad ne igraju u istom sustavu, nisu kompatibilne?

- Druga momčad treba biti servis prvoj, ako je prva servis drugoj onda to ne valja. Nastojat ću da to tako bude. Mora druga momčad biti kompatibilna prvoj. Ne smijemo imati dva sustava unutar kluba, to neću dopustiti. Volio bih da dođe čovjek koji će biti spona između toga, da taj čovjek bude spona između mene i Akademije.