Hajduku je potreban nepokolebljivi lider: svaka se primjedba, bez obzira koliko bila realna i dobronamjerna, svodi pod nazivnik neprijatelja kluba

Na Poljudu se nastavljaju igre navijača, sad su predstavnici Torcide našli razloga za protjerivanje trenera Željka Kopića, koji eto nije kriv za loše rezultate, ali je neoprostivo to što je komunicirao s Igorom Štimcem, s kojima - nota bene - ima uzajamno vrhunske odnose još od prije pet, šest godina. Kopić je surađivao sa Štimcem još u vrijeme kad je bio izbornik hrvatske reprezentacije. Stjecajem okolnosti bio sam s njima u društvu, u vrijeme kad je sudbina trenera bila neizvjesna, to jest kad se nije znalo hoće li ostati na klupi.

U tom razgovoru utroje, nema mistifikacije, analizirali smo redoslijed događanja i moram kazati kako sam se uvjerio, točnije kako sam dobio potvrdu da je Kopić ne samo izvanredan trener nego i čovjek, koji je - kako je rekao - „služio klubu do posljednjeg daha".

Trener Hajduka Kopić je postao žrtva spletkarenja dijela navijača i snaga u klubu, uz pomoć pojedinih portala, koji su u više navrata najavljivali neminovnost smjene trenera. Takvi su bili jako iznenađeni kad se saznala odluka predsjednika Jasmina Huljaja da Kopić ostaje na klupi, jer su računali da će trener još jednom biti žrtvovan, to jest da će se sva odgovornost za očajan start u novom prvenstvu prebaciti na njegova leđa.

Poslije onog ružnog i neočekivanog poraza od Gorice (0:2) na Poljudu trebalo je imati odlučnosti, snage i znanja od strane predsjednika Jasmina Huljaja i prihvatiti ponuđene ostavke kako trenera, tako i sportskog direktora Saše Bjelanovića. Međutim, Huljaj se nije snašao, u stvari nije znao kud bi i što bi, jer mu onako friškome na vodećoj dužnosti ni u snu nije palo na pamet kako se u nogometu mogu dogoditi neočekivani ekscesi. Zato ni on kao ni Bjelanović nisu imali pripremljenu rezervnu varijantu, ono za slučaj kad se dogodi debakl protiv autsajdera. Zato su ostavili Kopića s nadom da se ništa lošije ne može dogoditi. Hajduk je u dva slijedeća susreta izgubio još četiri boda premda su „bijeli" u oba susreta na gostovanjima, kako u Zaprešiću protiv Intera, tako pogotovo u Koprivnici protiv Slaven Belupa igrali bolje, aktivnije, ofanzivnije. Ipak sveukupna bilanca je bila poražavajuća: četiri boda od 18 mogućih...

U posljednjih par godina Hajduku ne ide najbolje odmah na startu, događa se kobni zaostatak za vodećima. Unatoč takvom razvoju svi su uvjereni kako stanje nikako ne može biti lošije, odnosno kako se došlo do dna. Zato se događaju ovako dramatične situacije, jer se malobrojni usuđuju kritički raspravljati, odnosno jer se svaka primjedba, bez obzira koliko bila realna i dobronamjerna svodi pod nazivnik neprijatelja kluba. Po staroj ustaljenoj praksi većina traži razloge nedovoljno brzog povratka Hajduka na nekadašnju razinu kluba kojem je u hrvatskoj ligi obveza borba za trofeje.

Igrački korpus je oslabljen, trener je usamljen, funkcionari su neiskusni, navijači frustrirani, pa je stvarana negativna slika Hajduka. Uglavnom, Hajduk nema alate za uzlet osim što uživa nevjerojatnu, doslovno fanatičnu podršku navijača. Trebati će mnogo znanja i strpljenja da se Hajduk vrati u mirnu kolotečinu, na razinu koju traži njegov puk, a to je borba za trofeje.

U ovom trenutku osnovnom je da se momčad stabilizira u psihološkom smislu i da u nastavku prvenstva krene s osvajanjem bodova. Ne može se računat s berbom bodova kako je to bilo kad je momčad preuzeo Kopić, koji je po dolasku na Poljud donio pravu energiju, u osnovi odlučnost da izgradi momčad koja ne ovisi o kvaliteti pojedinaca, podložnih oscilacijama. Ta njegova startna rigidnost u zahtjevima maksimalnog zajedništva povremeno je popuštala, pa i propuštala da oni najvažniji igrači, barem po viskom primanjima, traže popuste, koji ruše kolektiv. S novim trenerom vjerojatno će doći do zaokreta i to zbog činjenice da se igrači, pogotovo oni mlađi žele iskazati i zadržati svoje mjesto u prvom sastavu.

Šteta je da ponuda novog poretka koju je u stručnom smislu kao svoju ideju najavio Igor Tudor nije prihvaćena, odnosno da je navodno naknadno došlo do prosvjetljenja predsjednika i razumijevanja nužnosti velikih promjena. Izbor trenera je ključni potez, taj mora biti sposoban za kirurške intervencije, a ne da se ponese kako se do zdravih odnosa može doći diskretnim zahvatima. U svakom slučaju trener mora raspolagati iskustvima u ponašanju u kriznim situacijama. Tu nema mogućnosti za boljitak u slučaju kolebljivih rješenja. Traži se beskompromisni lider...

Žao mi je što je otjeran Kopić, koji je uz malo sreće i korektniju podršku vodstva kluba mogao izrasti u vrhunskog trenera. Budimo realni, natjeran je na povlačenje iz banalnog razloga, koje su gospodari s tribina uzdigli na razinu smrtnog grijeha. Pledirao sam za ostanak Kopića na klupi i iz razloga da Huljaj i društvo dobiju na vremenu za slučaj nastavljanja slabih rezultata, tako da budu u stanju pronaći pravo rješenje. Ovako se može dogoditi da izbor novog stručnjaka bude privremen...

Ono osnovno je ipak da se zaustavi fluktuacija igračkog kadra kakva se događala posljednjih godina. I to u interesu pojedinaca.