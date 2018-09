Kopiću još jedan paket povjerenja: u sljedeće tri utakmice mora pokrenuti Hajduk

Željko Kopić ostaje trener Hajduka, predsjednik “bijelih” Jasmin Huljaj stvarno je poseban lik u svijetu nogometa, da je nogometni čovjek “s dna kace” lako bi on promijenio trenera kao par novih čarapa i otišao dalje u – alibi...

Još protiv Gorice...

Ovako je, odvagnuvši nekoliko opcija, izabrao onu za koju smo i mi - nećemo reći založili se, niti predložili – nego nam se naprosto učinila logična, razumna: dajmo Kopiću još jedan paket povjerenja, utakmice Rudeš, Istra i Dinamo...

Jer, ako se protiv Gorice nije prihvatila smjena, odlazak kako Kopića, tako i Bjelanovića, nakon – ajmo reć – solidnih predstava u Zaprešiću i posebno u drugih 45 minuta u Koprivnici, ne bi imao punog smisla.

Popričali i s igračima

Ili, da Kopić ode, Bjelanović ostane?!

Zajedno su sastavljali ovu momčad, upali u probleme s Nižićem primjerice i Caktašem (oduzeli mu kapetansku traku), sa slabom formom Lopeza.

Ima jedna istina Ćire Blaževića, trener odlazi kad ga prvotimci više ne slijede.

Nesumnjivo je da su u ova dva dana u upravi Hajduka popričali s mnogim igračima, taj upitnik ostaje u fascikli Huljaja i Bjelanovića, može biti od pomoći. Što nije bilo dobro s trenerom, kako to popraviti, tko ima kakve primjedbe.

Možemo li svi zajedno dalje?!

Čini se da je trezveno promišljanje presudilo. Naravno, uz nadu da će Hajdukova kola krenuti uzbrdo.

Sad je pitanje kako će i prvotimci u svlačionici reagirati, jesu li se neki zbog ostanka Kopića uhvatili za glavu? Kao da bi im ulaskom rezolutnog Igora Tudora bilo bolje?

Dobro je za Hajduk da je iskazao stabilnost, da ne ulazi u beskrajne promjene, pogled na ljestvicu pak alarmira samog trenera da još jednim početkom, pokuša stvari pokrenuti.

Iscijediti kap baluna

Netko duhovito reče, da je došao novi trener kao da na “stojadinu staviš novi auspuh”, stojadin je opet isti, nisi dobio chevrolet...

Dakle, glavni glumci ostaju, ali ipak se iz njih može i mora iscijediti kap više baluna.

Kronologija “smjene koja to nije” svodi se na to da su u ponedjeljak navečer Huljaj i Bjelanović u ruci držali četiri opcije i to baš one koje smo objavili u tisku. I rekli se u utorak on-line javiti članovima Nadzornog odbora oko 17 sati, ako bude trebalo glasovati. Ako Kopić ostaje, onda glasovanja nema, samo će ih informirati.

Dakle, evo opcija na stolu...

1. Igor Tudor

Kakvi su njegovi uvjeti ostala je zasad tajna i ne bismo špekulirali, a razgovori su obavljeni. Navodno je Bjelanović bio za, ali mnogi iz Nadzornog odbora baš i nisu, no to je više ovako kafić-tvrdnja, olako izrečena, pa je primite s rezervom. Je li imao neke kadrovske zahtjeve koje NO nije gledao blagonaklono?

2. Edoardo Reja

Na dispoziciji, u konkretne razgovore koliko znamo nisu krenuli, ali je dobro znati da je spreman, telefonskih poziva je bilo.

3. Siniša Oreščanin

Navodno su ga zagovarali neki funkcioneri iz NO, ali objektivno, ako mijenjaš Kopića za Oreščanina, remetiš i drugu momčad, a bi li Oreščanin izazvao pravi stres, efekt?!

4. Željko Kopić

Znajući sve te silnice, Huljaj je izveo apotekarski, ili bolje potez fizičara: “non turbare circulos meos”, ne remetite krugove moje! Da ne zareže u tkivo i potakne svađu, kad već nema jedinstva, Kopić je ostao! Neka ostane, ionako se u Koprivnici trznuo na bolje. I čemu sad novi ugovori cijelom novom stožeru?! I tu je pragmatičnost funkcionera/financijera Huljaja na vrhuncu.

Palac gore!

Neka Kopić dodatno zasuče rukave, kola treba vadit iz gliba!

Naravno, Kopić s novim bremenom povjerenja i odgovornosti mora pokazati da je sposoban pokrenuti momčad. Umjesto da se pakira put kuće, sad mora razbijati glavu tko će igrati lijevog beka protiv Rudeša? Filip je favorit...

Momčad mora zaigrati bolje nego u Koprivnici. I da obrana bude čvršća, vezni red razigraniji, a Ivanovski, šta’š govorit, neka zabije...

Možda je prevagnulo i mišljenje da do 15. prosinca i novog saziva Nadzornog odbora ne treba mijenjati baš ništa. Kad se već ne slažu oko Kopićeva nasljednika, gurajmo još koji mjesec, a onda iznova.

I sad je na Kopiću ili da stegne uzde ili da s bombonima u ruci privoli momčad da - zaigra bolje.

S naše strane, sportski, dobar je to potez da se trenera ne mijenja, da se izdrži. Jer:

1. Sir Alex Ferguson je nekoliko godina “mažinava” u prazno dok Manchester United nije krenuo s trofejima, još tamo s prijelaza osamdesetih u devedesete.

2. Matjaž Kek je primjer kod kuće, imao je niz teških situacija, te poraza u svojoj vladavini Rijekom, pa ipak stalno uživa povjerenje rukovodstva i kad mu ne ide (Aberdeen, Sarpsborg...) i kad se posvadi s igračima (kao nedavno s Punčecom).

Kako god, svidjelo vam se ili ne, Kopić ostaje.