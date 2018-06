Bijeli, pazite, drugo pretkolo krije nekoliko nagaznih mina, Glasgow Rangers samo je jedna od njih!

Hajduk danas saznaje ime prvog europskog suparnika! Uzbudljiv dan za klub s Poljuda i njegove navijače, sada već vrlo željne njegovih utakmica, pogotovo europskih izazova.

Dakle, Hajduk se nalazi u drugom pretkolu Europske lige, nositelj je i može dobiti jednog od 37 suparnika. Ždrijeb je u 13 sati u Nyonu, a „bile“ će predstavljati sportski direktor Saša Bjelanović.

Od tih 37 imena samo je sedam onih koji su izravno u drugom pretkolu. To su Hapoel Haifa, AEK Larnaca, Jagiellonia, Aberdeen, Djurgardens, Dynamo Brest i Lillestrom. Ostalih 30 mora proći prvo pretkolo, a suparnike će i oni doznati danas.

Najzvučniji suparnik definitivno je škotski Rangers koji je preuzeo legendarni Steven Gerrard, a u čijim je redovima odnedavno nesuđeni hajdukovac Nikola Katić. Poljski predstavnici Jagiellonia i Gornik Zabrze također bi bili nezgodan ždrijeb, kao i jedan iz bugarskog trolista – Levski, CSKA i Slavia.

Gostovanja u regiji poput Niša, Subotice, Sarajeva ili Podgorice također bi bilo poželjno izbjeći. Najbolji izbor čine nam se luksemburška Fola Esch, estonski Nömme Kalju ili latvijski Ventspils.

U jutarnjim satima klubovi bi trebali biti podijeljeni u mini skupine po deset (pet nositelja i pet nenositelja), pa će se Hajdukov izbor s 37 mogućih suparnika suziti na pet.

Hapoel Haifa (Izr)

Beitar Jeruzalem (Izr)

AEK Larnaca (Cip)

Anorthosis Famagusta (Cip)

Dinamo Tbilisi (Gru)

Viitorul Constanta (Rum)

Jagiellonia Bialystok (Polj)

Gornik Zabrze (Polj)

Aberdeen (Ško)

AIK (Šve)

Nömme Kalju (Est)

Djurgardens IF (Šve)

Häcken (Šve)

Kesla (Aze)

Neftči Baku (Aze)

Slavia Sofia (Bug)

CSKA Sofia (Bug)

Levski Sofia (Bug)

Ventspils (Lat)

Radnički Niš (Srb)

Spartak Subotica (Srb)

Dynamo Brest (Bje)

Šahtjor Soligorsk (Bje)

Rangers (Ško)

Hibernian (Ško)

Kairat (Kaz)

Irtiš Pavlodar (Kaz)

Tobol (Kaz)

Fola Esch (Lux)

Lillestrom (Nor)

Sarpsborg (Nor)

Rabotnički (Mkd)

Sarajevo (BiH)

Domžale (Slo)

Titograd Podgorica (CG)

Željezničar (BiH)

Rudar Velenje (Slo)