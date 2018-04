Neočekivani junaci: Kopić je uspio standardizirati bekove koji su dugo bili prokazivani kao kritične pozicije

Bekovi su posljednjih sezona nekako najčešće pod povećalom kao Hajdukova bolna točka, a onda definitivno zaslužuju malo pažnje i kada su baš oni ponajbolji pojedinci “bijelih”.

Josip Juranović je uz strijelca Miju Caktaša bio prvo ime susreta protiv Lokomotive, ujedno je i asistirao za gol, ali i na suprotnoj lijevoj strani Andre Fomitschow je pružio još jednu dojmljivu partiju.

U moru izostanaka zbog problema s ozljedama i kartonima koji se tek sada polako pred samu završnicu sezone smanjuju, Željko Kopić je uspio standardizirati bekove koji su dugo bili prokazivani kao kritične pozicije.

Nije to bila partija za pamćenje Hajduka, daleko od toga, pogotovo s morem pogrešaka u predaji lopte, ali bilo je to mudro izdanje Kopićevog sastava koji je Lokomotivin bedem uspio jednom otključati i potom bez većih problema sačuvati stečeni kapital.

No, poput bodova dobitak su i Juranović i Fomitschow. Desni bek Juranović već je u kontinuitetu u nastavku prvenstva jedan od najboljih igrača “bijelih”. Mnogo je puta opet probijao stranu, u više navrata se našao i u prilikama i poluprilikama, samo što ga baš neće gol.

Sveprisutni Jopa

U 95 nastupa za “bijele” (uskoro će i jubilarni stoti, trebao bi ga doseći do kraja sezone), dosad je tek jednom našao put do protivničke mreže. No, ponovno je upisao asistenciju. Devetu otkad je u Hajduku. Opet je bio sveprisutan i na suprotnoj strani terena.

Zatvorio je dobro Krajinovića koji je bio prvi zamijenjen, a tek je jednom po toj strani u završnici pobjegao Knežević (Ismajliju). A stara je priča kako Juranović uopće nije ni došao u Hajduk kao desni bek, već kao veznjak. No, silom prilika...

Jedan podatak baš bode oči i najbolji je pokazatelj koliko je bitan za momčad. Juranović bi u nastavku sezone imao baš punu minutažu, odigrao bi svih 90 minuta u svakom susretu (120 u kupu) na svojoj poziciji, da u poljudskom ogledu protiv Slaven Belupa nije bio zamijenjen.

U tom susretu “bijeli” su upisali jedini poraz u nastavku sezone. Oporavio se Fran Tudor, protiv Lokomotive je prvi put ove jeseni bio na klupi, ali Juranović je “zabetonirao” svoju poziciju na desnom beku.

Tek nijansu slabije bilo je izdanje Fomitschowa. Vrlo dobro u prvom dijelu, nešto slabije u nastavku, ali ukupno za vrlo solidnu ocjenu. Nijemac je na papiru trebao biti tek treća solucija za poziciju lijevog beka nakon što se jesenas baš i nije nametnuo pored Hysena Memolle.

Međutim, prvo se produžio oporavak Memolle, a onda se nije nametnuo ni Steliano Filip. Rumunj je angažiran kao trajno rješenje, baš i zbog problema s ozljedom Memolle i neuvjerljivih jesenskih izdanja Fomitschowa.

Andre i Adam su dobar par

Međutim, problemi s ozljedom, pa potom i bolešću omeli su Filipa koji još nije opravdao velika očekivanja. U prvi plan je izbio Fomitschow koji je ukazanu priliku objeručke prigrlio.

Nije “dimio” svojom stranom kao jurilica Juranović, ali je jako dobra kombinatorika između njega i također dobrog Gyurcsa. A uz to zna često i priprijetiti. Iako je cijelu sezonu upisao tek 16 nastupa, uspio se dvaput upisati u strijelce.

Plus mu je i što se pored njega nije previše iskazao neugodni brzanac Kastrati koji je zapaprio Dinamu (dvostruki strijelac u senzacionalnoj pobjedi Lokomotive protiv “modrih”).

Oporavili su se Filip i Memolla, ali uloge su se okrenule. Sada oni moraju “skinuti” Fomitschowa, dočekati njegov krivi korak.