Derbi bez pobjednika i prepun dužnika: Fale mi Caktaš i Radošević, igrači koji rade razliku i ostale čine boljima

Kakav je dojam imao Stipe Pletikosa nakon derbija na Poljudu kojeg je gledao iz svečane lože zajedno s Joškom Jeličićem. Mnogi su se složili da zbog važnosti utakmice nije bilo previše ljepote u igri, ni poteza, no zalaganje je bilo na visokoj razini. Tu nitko ne sport.

- Očekivano tvrda utakmica, energetski na visokoj razini, obrane koje su visoko postavljene i koje prate svoje prednje igrače. Nije bilo previše slobodnog prostora i to se dobro vidjelo u prvom poluvremenu. Važnost bodova imala je važan psihološki utjecaj na igrače – započeo je Pletikosa.

Ono što nekadašnjeg vratara Hajduka i reprezentacije posebno zabrinjava je igra Hajduka u sredini terena, vezni red nije na očekivanoj razini.

- Ponavljamo to već nekoliko vrijeme. Nedostaje Hajduku ta individualna kvaliteta, ne primjećujem igrače koje igraju između linija. Zbog toga se Kopić i odlučuje s visoko postavljenom obranom kako bi takvim presingom došao u posjed lopte, vratio igru na protivničku polovinu. Zabrinjava me igra Caktaša i Radoševića, to su dva igrača koji bi morali stvarati razliku, Caktaš je tip igrača koji mora puno napraviti u građenju igre, on je taj koji suigrače čini boljim. Međutim tu ga za sada ne vidim i to je ono što fali Hajduku – ispričao je Pletikosa.

Još jedan je detalj stoga uočljiv, preskakanje igre u napadačkom segmentu, upravo zbog nedostatka playmakera.

- Točno, gledao sam kako vratari ispucavanju duge lopte prema naprijed, nema rizika, nema kratkih dodavanja. Pa onda kod tog ispucavanja sam nešto primijetio, a to je igra Saida. Na snimkama sam baš pobrojao nešto što me posebno živcira, a to je njegovo stalno padanje u duelu. Protiv Rijeke je 17 puta pao, a samo su bila četiri prekršaja na njemu, uz to je napravio i tri kontrafaula. Koliko je tu Hajduk lopti izgubio – kaže Pletikosa.

S druge strane dojmio ga se Pavičić koji je ipak ostao dužnik u derbiju.

- Ima on tu kvalitetu, poznato je sve što može. Fantastično se kreće prema lopti, preuzima je, vodi dalje. Međutim ostao je dužnik, kao da ga je impresionirao Poljud. Možda se u tome može očitati i Kekova poruka igračima, da su ovo utakmice u kojima vidiš jesi li pravi. Imaju dobar skauting u Rijeci i Keku se dovode odlični karakterni igrači, ali moraju se dokazati, na teškim utakmicama biti pravi – zaključio je Pletikosa.