Hajduk na Rijeku bez čak sedmorice prvotimaca, ali nema straha, evo tko će ih zamijeniti...

Hajduk je pritisnut izostancima, gotovo cijeli sastav fali: na bekovima Tudor i Memolla, na stoperu – zaboravili ste ga - Carbonieri, u veznom redu fantazist Barry, te topovski pucač Toma Bašić (može li barem na klupu sjesti, op. a.). Na lijevom krilu u toj zamišljenoj formaciji komotno bi se mogao naći u Osijeku isključeni Fomitschow. Ionako ruski Nijemac ima sklonosti da bude krilo, kao Alex Sandro, ne znaš je li bolji gore ili dolje.

U napadu Almeida, samo da ga se hrani loptama, da se ne mora vraćati po njih...

I svi oni fale, pa ipak Hajduk će, odnosno Željko Kopić i bez njih sastaviti relevantnu momčad koja ima opak naum: svladati Rijeku prvi put u Poljudu nakon sedam godina!

Futacsa ne spominjemo, jer on se oporavio, ali se duma kad je to pravi momenat da riskira ulaskom?! Čemu žurba? Pomalo. Finale kupa tek je u svibnju.

Kako će, dakle, na čuvenu agresiju Keka odgovoriti Kopić? Kako čitamo i pišemo svih ovih dana, Kopić ima recept kontra slovenskog maga...

Uglavnom, Kek je opet razigrao momčad, Rijeka se nadavala golova, 15 komada u zadnje četiri utakmice, raspucan je Heber. Hajduk pak, odjednom je šupalj, dva mu gola dala Istra, tri Osijek, a tri bogme i Gornik na izletu u Zabrzeu.

Neće Kopić kazati hoće li malo pričekati, povući gard ili će grlom po pobjedu. Ovakav je izričaj Hajdukova trenera:

- Moramo djelovati aktivno na bočnim pozicijama, da imamo varijabilnost u napadu!

To je formula uspjeha.

Ostaje nam nagađati hoće li se barem prvih 45 minuta pretvoriti u mrvljenje, što nam je omiljena riječ iz vokabulara Stanka Poklepovića, kako doli derbiju, ili će Hajduk poduzeti juriše od prve minute ne bi li brzih minuta slomio otpor gostiju, ako padnu pod utjecaj grlenog gledališta.

Nije ni Keku lako dolaziti s tim bremenom od tradicije, jer znate i onu narodnu "vrč ide na vodu dok se ne razbije".

Pa se tako Hajduk hrabri da - sad kad ima Kopića koji razbija Keka - može do još jedne pobjede protiv Rijeke. Nakon Rujevice i na Poljudu.

Ako fali puno igrača, sportski direktor Mario Branco pobrinuo se da bude na lageru i te kakvih alternacija. Čini se da je samo jedna – trilema: tko će desno, uz aut-crtu. Tko je krilni vezni u odjednom formuliranoj impostaciji 4 – 1 – 4 – 1 do koje je Kopić došao empirijski, nakon gubitka Ohandze.

Dakle, krajnje desno su:

1. Zvonimir Kožulj kao pravi vezni igrač;

2. Mario Tičinović kao polu-bek-krilo nakon što je igrao na toj poziciji u Zabrzeu;

3. Franko Kovačević kao silno borben napadač, gladan igre i željan dokazivanja, poput gladijatora protiv svog dojučerašnjeg kluba.

Razum nalaže – Kožulj, a Tić ili Franko mogu biti naknadni špric s klupe. Jer, i na klupi moraš imati adute da ti unesu preokret. Potrebni su oni koji mogu ubrizgati injekciju preokreta. I o tome, budite sigurni, treneri i te kako razmišljaju.

OBRANA: Letica je konstanta, hoće li Juranović nastaviti niz u velikoj formi, ovo je derbi u kojem se mora i obrambeno iskazati. Može li Lopez zaustaviti pad vlastite forme? Je li se Nižić oporavio od inter-konti letova? Može li Filip pokazati da je ipak bolji od Fomitschowa? Filip bi morao pokazati da vrijedi uloženog u odštetu.

VEZNI: Gentsoglou je kao metronom ispred zadnjeg reda, a možda se još dublje povuče da bude centralni treći stoper, pa bekovi slobodnije hrle visoko, daleko; onako kako je Igor Tudor ne tako davno htio da mu igra Anđelković. U veznom redu Caktaš mora preuzeti brigu kreacije, nema ni Barryja da mu pomogne, a Radošević je tu da ga podupre snagom i energijom. Tandem Dugopoljaca na velikoj sceni, kontra Bradarića i Pavičića. Rijeku na sredini nose hajdukovac i dinamovac.

Ujedno, predviđamo i šansu za Kožulja od prve minute.

NAPAD: rezerviran je za Saida koji nije nastupio u Poljskoj. Gyurcso je polušpic s lijevog krila i dok ne uđu Kovačević ili Šego to bi bio Hajdukov napad od jednog i pol nominalno napadača.

Međutim, ništa to ne smeta. Ne gledajte napad s koliko je napadača, nego koliko je igrača spremno kvalitetno doći u završnicu. Različiti su putevi do pobjede. Pa i do povijesne kao što će biti ova, prva u Poljudu kontra Rijeke nakon skoro sedam godina!