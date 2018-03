Hajdukov Didier Drogba čeka svoj prvijenac: Izanalizirali smo Rijeku, pobjeđujemo!

Michele Šego (17) traži svoj prvijenac. Kao Hajdukov Didier Drogba, jer on mu je idol. Daleko je Šego od njega po fizičkoj građi, ali želi mu se približiti. Igrati centarfora Drogbinim stilom predatora kaznenog prostora.

Još čeka – prvijenac. Bilo bi ga lijepo zabiti baš protiv Rijeke. Guraju ga na krilo, a on je po vokaciji centralni napadač. Međutim, minute na krilnim pozicijama dobro mu dođu.

Zanimljivo, želi nastupiti sutra već protiv Šibenika! Za drugu momčad. Iskazao je želju, da mu ritam nastupanja bude življi:

- Veselim se tome, jedva čekam utakmicu sa Šibenikom da počnem od početka. Istina, u prvoj momčadi dobivam dosta minutaže, ali sad sam pitao da igram za B, dopustili su mi i baš jedva čekam tu utakmicu i ...pokušat ćemo pobijedit.

Nakon poraza od Novigrada, traži se pobjeda protiv Šibenika?

- Je, svakako! Dogodio se taj poraz, imali smo prije toga dva pozitivna rezultata. Sad ćemo se pokušati vratiti na put pobjede. Jer, važni su nastupi i druge momčadi!

Pobjedom bi bilo dobro najaviti onaj pravi, veliki jadranski derbi u subotu, protiv Rijeke u Poljudu.

Očekujete li novu minutažu prvotimca?

- Paaa, očekujem da budem u kadru za utakmicu. A za minute, sve ovisi o rezultatu kako bude.

U napadu dijelite minute sa Frankom Kovačevićem?

- Je, on je stariji, tako daaa..., ali nema to veze nikakve. Trener kako procijeni tko je spremniji i bolji u tom trenutku će mu dat priliku i ja svoju čekam i to je to.

Može li Rijeka napokon biti pobijeđena na Poljudu napokon, nakon skoro sedam godina, od kolovoza 2011.?

- Ja sam siguran da može!

Jesi li tada možda kao dječak skupljao lopte uokolo igrališa?

- Ne, tada sam bio u Adriatica.

S Rijekom je velika utakmica. U čemu je stvar da toliko zapinje, Kek ima nekakav recept anti-hajdučki, ne leži Hajduku, jeste li ga proučili? Zašto se Rijeka tako teško pobjeđuje?

- Ja se nadam da ćemo ih sad pobjedit, izanalizirat ćemo Rijeku dobro kroz ovaj tjedan.

Još čekate prvi gol, kako se osjećate u prelasku u prvu momčad?

- Je, čekam još svoj gol, a za mene je velika stvar što sam priključen prvoj momčadi i to je fantastičan osjećaj. Još do prije pola sezone sam bio junior, a sad sam pri prvoj ekipi i imam minutažu, tako da sam zbog toga ponosan i sretan. Napredovao sam sigurno i fizički i taktički. U prvoj ekipi moram puno više mislit nego prije kad sam bio u juniorima.

Kako gledate na finiš sezone, remijem u Osijeku sad ste opet na minus osam bodova?

- Puno je bodova još u igri. U Osijeku smo dva ispustili, a moglo je biti 3:0 za nas nakon prvih deset minuta igre. Tu je i kup, ali ima još dosta do finala. Važno je sad prvenstvo.

I dodajmo, najbolja prilika da "mali Drogba" zabije prvijenac baš Rijeci. Bilo bi to za pamćenje Micheleu koji tek 5. kolovoza postaje punoljetan.