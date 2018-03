Svaka čast predsjedniku Kosu na investicijskim planovima, ali titule su još važnije

U Zagrebu sam za moj televizijski talk show „Istinom do gola“ snimao razgovor s Ivanom Herakom, novim jakim čovjekom HNS-a pa sam se tom prilikom susreo i sa Zvonkom Kustićem, predsjednikom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, rođenim Zagrepčaninom, odanim navijačem Hajduka. Akademik prati „bijele“, pa me pitao:

- Kad će Hajduk biti prvak?

Uz optimistički pogled uglednog navijača na buduće vrijeme, jer po njemu se „na Poljudu događaju ohrabrujući projekti“. To je pitanje svih pitanja: kad će „bijeli“ dobiti ravnopravnu ulogu u borbi za naslov, a da ne govorimo kad će se napokon domoći titule na koju se čeka od 2005.

Pitanje „kad ćemo postati prvaci“ postavili su predsjedniku Hajduka Ivanu Kosu i njegovi rotarijanci, koji su ga pozvali na očitovanje.

- Tko god vam odgovori na to pitanje, laže... - rekao je Kos, koji je došao među članove Rotary kluba da objasni „kompleksnost upravljanja splitskim klubom“. Moderator Kruno Kljaković, bivši glodur Slobodne, u uvodu je naglasio kako je za ovu temu očekivao „pun stadion“, tako da nije krio razočaranje što su djelatnici hotela Park na morali veliku dvoranu skraćivati u malu, obzirom da je došlo svega četrdesetak znatiželjnika.

Predsjednik Hajduka iznosio je svoje poglede inspirativno, pa sa njegovog stajališta i argumentirano. Onako pošteno, kad bi sa svojim ljudima u sljedeće dvije godine mandata (prve dvije nisu bile za pamćenje) barem djelomično realizirao najavljene projekte onda bi zaslužio još jedan četverogodišnji mandat. Ipak, uz uvjet da se Hajduk vrati u borbu za naslov do zadnjeg kola prvenstva.

Kos je ponudio brojne projekte i planove, značajne za razvoj kluba, ali je izlaganje „Hajduk jučer, danas, sutra“ ipak usmjereno na ambiciju da se on što duže zadrži u fotelji predsjednika.

Osnovna pretpostavka za uspjeh je, po Kosu, strpljenje i kontinuitet rada, to jest vođenja kluba, pa je tijekom izlaganja naglasio:

- Najuspješniji predsjednici Hajduka bila su trojica koja su imala najduži staž i koji su osvojili najviše trofeja i to Tito Kirigin, Nadan Vidošević i Branko Grgić.

Pa je prikazao na ekranu njihove fotografije uz podatke: Krigin od 3. ožujka 1970. do 25. veljače 1980.; Vidošević od 12. prosinca 1992. do 25. rujna 1996.; Branko Grgić od 12. lipnja 2000. do 23. rujna 2007. Točno je, Hajduk je predvođen s ta tri predsjednika osvojio devet naslova prvaka i osam kupova. Činjenica je da tom tercetu nisu trebali zaleti, oni su odmah po preuzimanju vodstva kluba osvajali trofeje. I to u nizu. Nisu im trebale višegodišnje pripreme koja zaziva Kos, koji na Poljudu baš i nije zatekao pustoš. Kirigin, Vidošević i Grgić izveli su ustvari ono za čim navijači Hajduka čeznu, a to su pobjedničke serije.

Aktualni predsjednik priznao je pred rotarijancima ono što je i objavljeno: deset posto njegova rada, a i drugih iz uprave, otpada na prvu momčad.

Obitelj Hajduka, prema tvrdnji Kosa, ima oko 500 članova o kojima on sa svojim ljudima skrbi: 31 igrača, 29 trenera, 93 stipendista, 210 djece, 84 zaposlenih, 17 honoraraca pod ugovorom, te četiri uposlena u odjeljak Naprid bili.

Pokušao je objasniti, odakle toliko stranih igrača u klubu koji je najveće uspjehu postizao s „našom dicom“. Ustvrdio je da bi 2016. „bijeli“ možda i ispali iz lige da nije angažirano toliko stranaca. Naime, „od 25 dječaka jedan je vrhunski, a najviše trojica dosegnu nacionalnu razinu“. Hajduk navodno puno pozornosti poklanja omladinskom pogonu, gdje je „naglasak na razvoju igrača, a ne na rezultatu“.

Ali, kada ćemo biti prvaci, pitaju se navijači, kad će se dogoditi ravnopravna borba za titulu. Predsjednik nema pravo objašnjenje, sve je snage bacio na infrastrukturu, tumačio je rotarijancima da je „mogao sav novac uložiti u osvajanje naslova“, ali nije, jer bi u tom slučaju navodno zavladala pustoš.

Računa da su bitne neke pretpostavke za razvoj kluba, kao što je uređenje svlačionice (komfornija je, tvrdi, od Barcelonine), odnosno zahoda na stadionu (obnovljeno ih je 18, na redu je 6 preostalih), objavio je investicijske planove: mini pomoćni stadion (šest milijuna kuna) i dalje - kamp (75 milijuna), internat (5 milijuna), dodatni tereni (2,5 milijuna) i preuređenje stadiona u Arenu Poljud (više od 100 milijuna)... Sve to u suradnji s gradom, sponzorima, partnerima.

Svaka čast predsjedniku i stožeru, ali navijače žulja preživljavanje Hajduka u sjeni Dinama, prošle sezone i Rijeke.

Kos i njegovi drugari iz vodstva Hajduka imaju grandiozne planove, treba im poželjeti znanje i sreću u realizaciji.

Ipak, za navijački puk bitni su rezultati, bilo bi ružno i nedopustivo da se na naslov prvaka čeka još godinama.