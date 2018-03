Kopić je jučer bio autor dojmljive predstave koja će se dugo pamtiti, a Gyurcso je brzi vlak

Hajduk je u jučerašnjem susretu s Osijekom remizirao rezultatom 3:3, a evo kako smo ocijenili igrače.



Letica 6,5 – kriv je za gol iz slobodnog udarca, ali je obranio niz, niz teških lopti. Prevarila ga žabica Lope, tražio je oprost. Penal Hajradinovića zamalo...



Juranović 6,5 – spasio ispred Grezde u 69. minuti, u seriji utakmica je već među najboljim igračima, pa se dobro predstavio i sad.



Nižić 6,5 - povratnik i reprezentativni putnik u Ameriku, bio je za koplje bolji, sigurniji od Lopeza.



Lopez 5 – najlošiji, okrenuo ga Boban u akciji kod izjednačenja Osijeka na 1:1 i još je Borja teško patio na osječkom blatu.



Fomitschow 6 – solidan. teška bitka s Bobanom, koji je još više mučio i Lopeza. Ulaskom Filipa išao u napad. I pocrveni, drugi žuti.



Gentsoglou 7 – čak strijelac, u gužvi oštro, nakon ubačaja odbijanca Malenice. Kao osigurač ispred stopera po svoju. Taktički vrlo korektan.



Barry 5,5 – više smo ga vidjeli po faulovima što je on pravio, nego po igri. Ovo nije bio njegov dan. I s pravom zamijenjen.



od 64. Kožulj – neocijenjen, ušao je da unese ravnotežu na sredinu terena gdje Hajduk nije kontrolirao sve događaje.



T. Bašić 6,5 – poput buldožera prodirao je s početka, strijelac na početku, blokiran u 32. minuti, dobro igrao, nije izdržao.



od 51. Caktaš 5,5 – ušao umjesto Tome i odigrao odmah dupli pas sa Saidom iz čega je Šimunec zabio autogol. Pa diskutabilni start na loptu i Lopu za osječki penal.



Radošević 6 – velika borbenost po pravilu, premda je Hajduk dosta patio na sredini terena i nije imao prevlast.



Gyurcso 7 – brzi vlak, intercity, prošao je Škorića "ćao, žurim" u akciji za brzo vodstvo. Raspoložen za bjegove po blatu.



Od 74. Filip – ušao u obranu, Fomi naprijed. Još nismo vidjeli njegovo stvarno izdanje.



Said 6,5 – jedini istureni špic, nosio je na leđima obranu Osijeka, njegov je ubačaj Šimunec pospremio u vlastitu mrežu.



Željko Kopić 7 – kreator postavke 4 – 1 – 4 – 1 koja je donijela mnogo ofenzive, juriša, ali u sredini je Hajduk trpio... No, autor je dojmljive predstave za dugo pamćenje.