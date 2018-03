Razrješenje Letičina čvora pričekat će neko vrijeme

Karlo Letica i Real Madrid, priča je vruća, eksplodirala je bomba prošlog tjedna i sad se svakim danom iščekuje nastavak sve do – real-izacije. Malo igre riječi nikad ne škodi. Prvo nek se javi Real, potom i realizacija.

Međutim, okolnosti nam sugeriraju da će sad neko vrijeme nastati zatišje.

Premda se čini kako je svima interes da Karlo Letica potpiše profesionalni ugovor s Hajdukom, postoji ideja "a zašto ga ne bismo prodali kao amatera"? Odmah.

Ako ga Real zove, čemu potpisivati novi ugovor? Barem odštetu ne moraš dijeliti u nekom budućem omjeru 70:30 (ili kako bi se već dogovorili), nego sve ostaviš sebi, odnosno ostane Hajduku.

Jer, kad je Letica potpisivao stipendijski ugovor uradio je to kao "no name" i sigurno nije bilo govora o postocima dijeljenja neke buduće odštete. A najmanje se unaprijed promišljalo kako bi ga mogao zvati - Real. Njega, dugonju iz Omiša, što su ga slali na kaljenje u Val.

Međutim, ako Real ili bilo tko, zna kako je Letica amater od najviše 2000 eura (cca 15000 kuna) mjesečne plaće, zašto bi onda ponudio neku basnoslovnu odštetu?

Amater ima svoj prag vrijednosti. Po defaultu.

A od Reala se očekuje da odriješi kesu. Kako rekoše oni što znaju, menadžeri, kraljevski klub može i kraljevski platiti. Pitanje je mora li ili se može prenemagati, snagom vlastitog imena.

Uglavnom, u stadiju smo iščekivanja. Kad će i hoće li otpočeti konkretniji pregovori glede profi-ugovora za Leticu?

Čekanje bi moglo potrajati, na primjer sve do lipnja.

Kao što je Letičin zastupnik Siniša Šošo rekao za španjolsku Marku, "nema potrebe za žurbom, važno je da brani za Hajduk u kontinuitetu, a nije Real jedini interesent".

Shvaćate dilemu?

1. Ako se Letica prodaje kao amater onda nema diobe odštete;

2. Ali ako se prodaje kao amater, onda odšteta neće dosegnuti razmjere kao da se radi o skupo procijenjenom profesionalcu u svome klubu.

Hajduk može taktizirati do ljeta, ali onda bi "bijele" u neka doba mogla uhvatiti nervoza, jer u teoriji – ako Letica nigdje ne ode - već od Nove godine slobodan je potpisati gdje hoće, a u lipnju 2019. otići, uz odštetu samo naknade za razvoj. Ništa od milijunske odštete. Zar se nije bolje osigurati novim ugovorom, pa koliko god Letica tražio da tražio.

Iskustvo uči da je u suštini svima u interesu da se profi-ugovor s Hajdukom potpiše ususret prodaji; to želi i agencija igrača jer će i njima onda pripasti naknada kad se proda. A Hajduku veći novac, makar ne dobio sto posto od iznosa.

Druga stvar bi bila da ponuda sleti odmah u iznosu od ...nije važno koliko milijuna... i Hajduk proda Leticu kao amatera?! Nije da ih ne kopka i takav rasplet.

Međutim, nema još ponude. Postoji samo naslovnica Marce.

Kao da je objavljena prije vremena: marčana bura kao predznak što se priprema tek na ljeto.

Stoga, razrješenje Letičina čvora pričekat će neko vrijeme, nema žurbe. To govori Šošo.

Tako se i Hajduk ponaša.