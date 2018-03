Novinar Marce ekskluzivno za Slobodnu: Letica u Realu već ovoga ljeta!

Marca je provalila senzaciju godine. Ako se doista obistini da već na ljeto Hajdukov vratar Karlo Letica ode u Real Madrid, to će biti pun pogodak!

Naravno, interes Reala nije sporan, samim time je vijest autentična, dovoljno je vidjeti da se Letica sad već na španjolskim stupcima prati iz koraka u korak.

A da Letica ode u Real već na ljeto, odmah, sasvim je realno, tvrde nam kolege iz redakcije Marca!

Priča je jedan kroz jedan. Odmah u Real. Nije to vijest za dogodine ili tko zna kad...

To što je istu večer Letica zabio gol protiv Istre (i postao prvi vratar Hajduka koji je postigao gol iz igre za Hajduk u novijoj povijesti) bilo je predmet i te kakvog interesa španjolske novine i čitatelja. Letica se “klika” i u Španjolskoj i to na španjolskoj i engleskoj verziji.

Marca je najviše naslonjena na zbivanja u Realu i susjednoj špondi Atleticu, doznajemo iz prve ruke kako je to išlo...

Vijest provjerena i nesumnjiva

Sugovornik nam je Pablo Brotons, poznato pero Marce, uglednik s višegodišnjim iskustvom s nekoliko Svjetskih i Europskih prvenstava u peru, odnosno lap-topu.

- Real je zainteresiran za Leticu, i to vrlo snažno, u to nema sumnje. U notesu je njihovih skauta. To smo objavili. Mi ne spominjemo ni eventualne iznose budućeg transfera, a niti imena skauta, ali je vijest provjerena i nesumnjiva.

Nego, ispričajte nam dojmove s lica mjesta, situaciju Reala s vratarima?

- Realu je potreban još jedan vratar, pričuva Keyloru Navasu je Casilla koji je tu stigao iz Espanyola. I treba još jedno jače ime, najbolje da to bude izrazito darovit mladić. Keylor Navas je tu već četiri godine i treba misliti na osvježenja.

- Nije tajna da Real traži vratara. Međutim, De Gea vrijedi i do 100 milijuna eura kako ga cijeni Manchester United, a Thibaut Courtois iz Chelseaja doseže u procjenama i do 75 milijuna eura. U toj situaciji u Realu se okreću mladim i darovitim, a signaliziran im je baš Letica.

Gdje su ga skautirali?

- Precizno iz njihovih bilješki ne mogu reći, ali su sigurno upućeni na njega. Kontroliraju se sve utakmice, to je sigurno, sad svi sve vide vrlo lako. Moguće je da su bili i na derbiju Dinamo – Hajduk. To ne tvrdimo, no nije ni važno za cijelu priču. Letica je svakako podcrtan.

Nema se što čekati

Mislite da je transfer moguć ovog ljeta?

- Pa da, nema se što čekati... Tako očekujemo.

Bila bi šteta da Letica bude pričuva sa 21 godinom, jest Real velika stvar, ali da čuči na klupi...

- O tom potom. Ne bih u to ulazio, ali ovdje mi smatramo da Zinedine Zidane, ili tko bude na njegovu mjestu kao trener, treba na početku priprema imati Keylora Navasa i Leticu, pa da vidi kako će to ići s treninzima. Nisam otišao mnogo unaprijed, to je ta situacija. Vrlo interesantna priča.

A novac?

- To je teško reći.

Dobro, ali da pokušamo, jer nemamo predodžbu. Ako Real ne želi bacati između ni 75, a kamo li 100 milijuna eura za vratare tipa Courtois ili De Gea, koliko onda teži Letica?

- Stvarno se u te špekulacije nismo upuštali.

Hoćemo reći, nisu to dva, ali jesu li dva, pet, 10, 20 milijuna eura?

- U ovom trenutku o novcu se ovdje ne govori. Tek da je Letica zanimljiv i da je iste večeri zabio gol u zadnjoj minuti! Odmah smo o tome obavijestili i naše čitatelje i navijače Reala. Evo što je mogući novi vratar Reala kadar sve uraditi! – rekao nam je kolega Brotons.

Vezu će svakako uspostaviti Hajduk i Real Madrid, na vezi su Slobodna Dalmacija i Marca.