Tanki Bijeli na stoperima: dva u igri, bez 'osigurača' na klupi

Čini se kad se spominje pet-šest stopera da je to ogromna brojka. No može to sve biti i drugačije. Jedan se ozlijedi, drugi kažnjen i eto problema. Tako se dogodilo i Hajduku na dvoboju protiv Rudeša, od velike brojke spala knjiga na „dva slova“.

Kapetan Zoran Nižić se ozlijedio na posljednjem treningu, Gustavo Carbonieri je odavno „izvan stroja“, Ardian Ismajli odrađuje kaznu. Na travnjaku su u sastavu bili Savvas Gentsoglou i Borja Lopez. Kao jedina dva osigurača u srcu obrane. Na Petra Bosančića se očito više ne računa, a na klupi od defanzivca bila su dva braniča - Marijo Tičinović i Steliano Filip.

Varljiva brojka, toliko stopera, a na kraju vezni igrač u obrambenom zidu ....