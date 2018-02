Pašalić čestitao na velikoj pobjedi i poručio: Vrijeme je da svoju ljubav prema klubu svaki navijač izrazi i sudjelovanjem u projektu 'Za sva vrimena'

Osim dobrih vijesti iz Maksimira jučer, lijepe vijesti stižu i iz sve veće hajdučke donatorske obitelji koja okupljena pod sloganom „Za sva vrimena!“ sudjeluje u drugoj etapi projekta otkupa dionica.

Naime, vjernost projektu produžio je i Mario Pašalić koji se uključio u ovu ključnu etapu projekta otkupa dionica:

- Od predstavljanja projekta znao sam da je to to i da će se moje ime sasvim sigurno naći u tematskom parku jer za svakog navijača Hajduka nema većeg izraza ljubavi osim da bude uz voljeni klub za sva vrimena, rekao je Mario, osvrnivši se još jednom na jučerašnju pobjedu Hajduka protiv Dinama.

- Čestitam na zasluženoj pobjedi i hrabroj igri treneru i igračima. Svaka čast navijačima koji su došli u velikom broju. Pogotovo bih čestitao onima koji su sebe dali u ovaj model Našega Hajduka, koji ga guraju i mislim da svima postaje jasno da je to model koji moramo sačuvati, otplatiti dionice i imati naš Klub. Vrijeme je da svoju ljubav prema klubu svaki navijač izrazi i sudjelovanjem u projektu Za sva vrimena.

Osim za svoje ime u tematskom parku, Mario je uplatio i iznos za ime svoga oca za kojega je to bilo iznenađenje:

- Izradili smo za njega posebnu zahvalnicu i poslali mu poštom kao poklon iznenađenje. Ne samo da sam ga uspio iznenaditi, već i rasplakati, otkrio je Mario.

Kao znak zahvalnosti za stalnu podršku i vjeru u ovaj 'socios' model, Udruga Naš Hajduk uručila je Mariu crni navijački dres s njegovom osmicom.

Kako se uključiti u projekt „Za sva vrimena!“?

Navijači se u projekt mogu uključiti s manjim mjesečnim donacijama (od 27 do 150 kn) ili godišnjim donacijama (od 324 do 1800 kn) i to dolaskom u Odjel za članstvo na Poljud (08-20h) ili putem web stranice www.nashajduk.hr.