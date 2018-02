Junak Ohandza otkrio: Ja sam sretan u Hajduku, a moj agent kontaktira s klubom

Jedan od junaka i strijelac pobjedonosnog gola bio je Franck Ohandza.



- Vrlo sam sretan zbog sebe i svojih suigrača, te navijača. Došli smo pobijediti. Borili smo se za to i na kraju smo svi zadovoljni. Drago mi što sam zabio, naravno, osjetio sam da se oni neće sporazumiti. Iskoristio sam to, prišuljao sam se iza njihovih leđa.



Nisu vas čuli?



- Da jesu, onda bi bolje reagirali... Ali, ne bih rekao da je to bila greška obrane. Dogodi se takav nesporazum. Imao sam i ja malo sreće. Bitno je naći se na pravom mjestu u pravo vrijeme. Bio je gušt ubaciti loptu u mrežu.



Ima li što nova glede produženja ugovora s Hajdukom?



- U ovom trenutku ne znam što bih vam rekao, moj agent (Oliver Koenig, op. a.) je u kontaktu s klubom.



A vaše želje?



- Sretan sam u Hajduku, vidjet ćemo što će se zbiti – veseo je bio Ohandza.



A nama je stigla poruka od važnog čovjeka iz Hajduka, ostavit ćemo ga anonimnim, ali je "sms" autentičan. U njemu se kaže:



- Recite da 40-godišnji Ohandza pozdravlja Sretena Ćuka!



Aluzija je jasna. Dinamo se pere kako je to škartirao Ohandzu, pa je o tome nedavno govorio jedan od važnih Dinamovih skauta. Kolo sreće se okreće. Osvetnik Ohandza, baš kako smo i najavljivali, uvalio je gol male, slatke osvete Dinamu.



A može bit drago i Goranu Vučeviću koji danas sve ovo prati kao skaut Barcelone, iz daleka i prikrajka, Vučević je Ohandzu doveo prije tri godine, da sruši Dinamo, a to se dogodilo, eto, dvije i pol godine kasnije.