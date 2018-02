Bijeli dižu prosjek posjećenosti svim klubovima, a HNS čini sve da ne dolaze na utakmice: zašto policija dopušta maltretiranje Hajdukovih navijača?

Dok ovo budete čitali, Hajduk će vjerojatno imati više od 22.000 članova s plaćenom članarinom za 2018. godinu. I to je za početak sve što trebate znati. Ta je informacija, da pojasnimo, toliko važna da u nogometnoj Hrvatskoj daljoj od Svetoga Roka zaboli koga uvo za nju.

Druga jednako važna informacija glasi kako sutra Hajduk igra u Zagrebu protiv Dinama. I za tu informaciju, ako isključimo navijače Hajduka, zaboli uvo nogometnu Hrvatsku. Nogometnoj Hrvatskoj ta utakmica, naime, uopće ne treba. Prvak je poznat, tribine su prazne, reprezentacija se plasirala na Svjetsko prvenstvo, aranžmani za Rusiju dobro se prodaju, na čelu Saveza ostao je stari predsjednik, s njime su na čelu ostali i njegovi ljudi, zapravo, nisu oni njegovi, nego je on njihov, Dinamo je Lokomotivi uspio oteti još jednog igrača, Rafel Petrić promijenio je ime u Marino Medak, Rudeš će ispasti, Varaždin će upasti, a zadnji navijač Hajduka na Maksimir će sutra ući u 60. minuti utakmice.

– Svaki savez bio bi ponosan na klub koji na utakmicama ima prosjek četiri puta veći od same lige. Svaki klub unutar lige trebao bi zahvaliti Hajduku i za svoj posjet jer, osim što na gostovanja dolazi velik broj navijača Hajduka koji podižu i taj njihov prosjek, na utakmice dolazi i veći broj domaćih navijači radi rivalstva – kaže nam splitski gradski vijećnik iz stranke Pametno Renato Čupić.

Hajduk na domaćim utakmicama ima prosjek od 10.899 gledatelja, a cijela liga, uključujući i Hajdukove navijače koji dolaze na gostovanja, 2750. Ukratko, da nema navijača Hajduka, klupski nogomet u Hrvatskoj slobodno bi mogao biti ugašen. Nitko ne bi primijetio.

– I, što radi HNS? Što rade klubovi koji ugošćuju Hajduka? Čine sve da navijači Hajduka ne dolaze na utakmice!? Guraju ih na jedan ulaz i na jednu blagajnu, uz rigorozan pregled skidanja patika. Tako je bilo prošlo kolo u Vinkovcima, tako je bilo sva prethodna kola, a tako će biti i sutra – tvrdi Čupić.

Svako gostovanje za Hajdukove navijače postalo je isto. Pisali smo već o tome, prenosili smo ogorčena svjedočenja ljudi kojima je jedini krimen što vikendom žele uživo gledati utakmice "svoga" kluba.

– Šikaniranje, prebrojavanje i provociranje postalo je uobičajeno. I ne zanima to nikoga. Ni sportske inspekcije, ni policiju, ni HNS, ni većinu medija. Navijači Hajduka su za njih žigosana stoka s umanjenim ustavnim pravima. U urednim državama i stoka ima veća prava – žestoko će splitski vijećnik.

Renato Čupić nije nam slučajno sugovornik. On je jedan od rijetkih koji otvoreno govori o naizgled benignom problemu iz kojega bi se mogao izroditi ozbiljan incident.

– Obični ljudi teško mogu pojmiti stvari kroz koje prolaze navijači, pa ću im to malo približiti. Idete, recimo, u kazalište, predstava počinje u 20 sati, a vi ne možete ući prije 21 sat. Kartu vam prodaju na vaše ime i prezime, pregledavaju vam osobnu iskaznicu kad ulazite, pretresaju vam torbe i odijela, izuvaju cipele, da tamo možda niste skrili kikiriki, morate pratiti vaše dijete jer ono ne može u kazalište bez vaše punomoći. I ne samo to, ako se upravi kazališta ne sviđa vaša faca, može vam, bez ikakve sudske odluke i bez policije, zabraniti ulaz u teatar – slikovito će Čupić.

Splitski gradski oci, po njegovu mišljenju, trebali bi što hitnije na ovu temu organizirati sastanak s odgovornima u policiji. Da se ne dogodi zlo, jer navijači Hajduka ipak nisu kazališna publika.

– Hajdukovih će navijača sutra na Maksimiru biti više od 3000. Naravno, slijedi isti scenarij. Prvo, pretresi putem, pa zadržavanje na Lučkom, pa ispred stadiona otvorena čeka samo jedna blagajna, pa je otvoren samo jedan ulaz, pa pretres do skidanja patika. A utakmica je odavno počela – nabraja Čupić.

A sve to, smatra vijećnik stranke Pametno, bez ikakva efekta i smisla. Navijača i članova Hajduka je sve više, a politika institucija je sve prozirnija.

U samome Gradu, a zna se da ga vodi osvjedočeni hajdukovac, navijač, član i podupiratelj aktualnog upravljačkog modela, neslužbeno nam je poručeno kako su svjesni nimalo građanskog odnosa prema navijačima Hajduka na gostovanjima diljem zemlje i kako je činjenica da se to stalno događa. Ističu, međutim, zadovoljstvo strpljivošću navijača te apeliraju na sve prijatelje Hajduka da se ne daju isprovocirati. Kako sutra na Maksimiru, tako i na budućim utakmicama.



MUP: Sve je po zakonu

U MUP-u ne vide nikakav problem. Sve je, vele, po zakonu, a za gužve na ulazima krivi su organizatori. Evo, uostalom, njihova pisanog odgovora na naše upite:

"Sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, organizator je dužan procijeniti mogućnosti izbijanja nereda i nasilja na športskom natjecanju i poduzeti mjere radi njihova sprječavanja i suzbijanja, a jedna od tih mjera su i detaljni pregledi gledatelja na ulazima u športski objekt. Športski objekt se, polazeći od vrste i značaja športskog natjecanja, očekivanog broja gledatelja i očekivanog dolaska gledatelja, mora otvoriti dovoljno rano da bi se izbjegle gužve i neredi prilikom ulaska gledatelja u športski objekt."