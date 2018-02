Sušić: Sve je bilo gotovo da odem iz Hajduka u Inter, a onda se upleo Dinamo

Bivši nogometaš Hajduka Tino Sven Sušić prije nekoliko je dana kompletirao transfer u Antwerp nakon epizoda u Genku i Maccabiju iz Tel Aviva. Bit će ovo svojevrsni novi početak za Sušića koji svakako svojim igrama želi privuči i pažnju novog izbornika BiH reprezentacije Roberta Prosinečkog.

- Ovaj klub ima viziju i o njemu mogu reći sve najbolje. Odmah sam nakon rzgovora s ljudima iz kluba shvatio kako je ovo pravo mjesto za mene. Bilo je još nekih kombinacija, prije svega odlazak u Španjolsku, ali kada su me kontaktirali iz Antewerpa nisam prevšđe razmišljao. Znao sam i ranije dosta o njima, ipak sam u Belgiji odrastao, igrao... - govori Tino Sven Sušić u razgovoru za SportSport.ba.

Tko je bio najzaslužniji što ste u Antwerpu?

- Otac Sead. On je inače dugo prijatelj sa sportskim direktorom kluba Lucianom D'Onofrijem. S njim se poznajem još iz vremena dok sam bio u Standardu, jer me tu i doveo iz Genka, tako da zna dosta o meni. Samim tim je i najzaslužniji što sam danas u Antwerpu.

Što se događalo sa Sušićem od odlaska iz Hajduka?

- Došao sam u Genk za dva milijuna eura kao pojačanje i stvarno sam prvi dio sezone igrao jako dobro. Stvari su krenule po zlu kada je došao novi trener. Skroz me maknuo iz momčadi. Dao mi je možda još jednu priliku, i to me stavio kao napadača. Odmah sam znao da nešto ne nije u redu. Nije to bilo samo do trenera, vjerojatno su mu tako naredili iz vrha kluba. Kasnije je došla ta epizoda u Izraelu, a za to što je i ona bila neuspješna sam isključivo ja krivac. Došao sam nespreman, u međuvremenu mi se rodila i kćer, a budući da obitelj nije bila sa mnom, osjećao sam se usamljeno.

Priča o Interu?

- Bilo je sve praktički gotovo i samo sam trebao otputovati, riješiti neke detalje i potpisati ugovor. Ali, onda je iznenada cijeli posao propao. Umjesto mene došao je Marcelo Brozović iz Dinama, a svi znamo tko je Zdravko Mamić i koliko je jak u svijetu nogometa. Očito su presudile dobre veze. Nema veze, život ide dalje - govorio je Sušić.